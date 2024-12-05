https://ria.ru/20241205/semi-1987442758.html

Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями

Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 05.12.2024

Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями

Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:21

2024-12-05T05:21

2024-12-05T05:24

россия

украина

мария львова-белова

общество

дети

семья

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию. По ВКС (видео-конференц-связи - ред.) с Украиной работаем по этому поводу, работа не останавливается, но до нового года мы не успеем больше никого (воссоединить - ред,), но в новом году группы будут очередные", - сказала детский омбудсмен. Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.

https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, мария львова-белова, общество, дети, семья