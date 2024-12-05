Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями
Львова-Белова: новые группы детей воссоединят с семьями на Украине в 2025 году
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию. По ВКС (видео-конференц-связи - ред.) с Украиной работаем по этому поводу, работа не останавливается, но до нового года мы не успеем больше никого (воссоединить - ред,), но в новом году группы будут очередные", - сказала детский омбудсмен.
Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.