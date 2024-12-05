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Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 05.12.2024
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05:21 05.12.2024 (обновлено: 05:24 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/semi-1987442758.html
Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями
Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями - РИА Новости, 05.12.2024
Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями
Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:21
2024-12-05T05:24
россия
украина
мария львова-белова
общество
дети
семья
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию. По ВКС (видео-конференц-связи - ред.) с Украиной работаем по этому поводу, работа не останавливается, но до нового года мы не успеем больше никого (воссоединить - ред,), но в новом году группы будут очередные", - сказала детский омбудсмен. Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
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россия, украина, мария львова-белова, общество, дети, семья
Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Общество, Дети, Семья
Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями

Львова-Белова: новые группы детей воссоединят с семьями на Украине в 2025 году

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередные группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, работа с украинской стороной по этому вопросу не останавливается, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию. По ВКС (видео-конференц-связи - ред.) с Украиной работаем по этому поводу, работа не останавливается, но до нового года мы не успеем больше никого (воссоединить - ред,), но в новом году группы будут очередные", - сказала детский омбудсмен.
Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка уже удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей и 87 детей из 69 семей - с родственниками на Украине и в третьих странах.
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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РоссияУкраинаМария Львова-БеловаОбществоДетиСемья
 
 
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