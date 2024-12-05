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Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта - РИА Новости, 05.12.2024
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08:36 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html
Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта
Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта - РИА Новости, 05.12.2024
Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта
Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:36
2024-12-05T08:36
россия
ленинградская область
челябинск
дмитрий григоренко
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении. Так, для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг. Григоренко подчеркнул, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. "В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – добавил руководитель аппарата правительства. В аппарате отметили, что новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране. При этом каждый пользователь системы может управлять своими данными: на портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.
https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html
https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html
россия
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россия, ленинградская область, челябинск, дмитрий григоренко, общество
Россия, Ленинградская область, Челябинск, Дмитрий Григоренко, Общество
Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта

В Челябинске запустили сервис по получению услуг в МФЦ по биометрии без паспорта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении.
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Так, для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг.
Григоренко подчеркнул, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. "В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – добавил руководитель аппарата правительства.
В аппарате отметили, что новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране. При этом каждый пользователь системы может управлять своими данными: на портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.
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