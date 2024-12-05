https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html

Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта

Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта - РИА Новости, 05.12.2024

Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта

Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:36

2024-12-05T08:36

2024-12-05T08:36

россия

ленинградская область

челябинск

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта запущен в России, впервые технология внедрена в Челябинске, а до конца года она появится в Липецкой и Ленинградской областях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении. Так, для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания посетителей и упростит процесс получения услуг. Григоренко подчеркнул, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. "В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии", – добавил руководитель аппарата правительства. В аппарате отметили, что новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тысячах банков по всей стране. При этом каждый пользователь системы может управлять своими данными: на портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.

https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html

https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html

россия

ленинградская область

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ленинградская область, челябинск, дмитрий григоренко, общество