https://ria.ru/20241205/putin-1987593785.html

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.12.2024

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения Международного форума гражданского участия РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:32

2024-12-05T18:32

2024-12-05T21:04

россия

общество

санкт-петербург

костромская область

владимир путин

манеж

белгородская область

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения Международного форума гражданского участия "Мы вместе", глава государства исполнит желания трех детей, которые хотят побывать в Санкт-Петербурге, на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева и опробовать авиатренажер.Форум стартовал 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж".Первый шарик, который президент снял с елки, принадлежал девочке 10 лет, которая мечтает попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Девочку зовут Маргарита, она из Белгородской области."Это несложно реализовать, сделаем обязательно", - сказал Путин.Второе желание принадлежало 12-летней Таисии Леоновой, которая мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Сама девочка из Подмосковья."Ну, договоримся, конечно. И сама станцуешь", - сказал с улыбкой глава государства, прочитав желание.Третье желание принадлежало девочке, которая мечтает посетить Санкт-Петербург - ее зовут Арина Порхал, ей 15 лет, она из ДНР. "Сделаем обязательно. Будет довольна", - пообещал президент."Всегда есть люди, которые нуждаются в поддержке, а сейчас особенно. Через период непростых испытаний проходим. Это в высшей степени востребовано", - добавил глава государства.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.В прошлом году Путин помог исполнить мечту семиклассницы Ксении из Санкт-Петербурга, которая хотела попробовать себя в качестве ведущей новостей, мальчика Никиты из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска, мечтавшей о путешествии на Байкал.

https://ria.ru/20241205/putin-1987597498.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987586804.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987602243.html

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Путин участвует в акции "Елка желаний" Путин участвует в акции "Елка желаний" 2024-12-05T18:32 true PT1M16S

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россия, общество, санкт-петербург, костромская область, владимир путин, манеж, белгородская область