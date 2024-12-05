Рейтинг@Mail.ru
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 05.12.2024 (обновлено: 08:54 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже - РИА Новости, 05.12.2024
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже
Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Еля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении, сообщило агентство Франс Пресс... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:14
2024-12-05T08:54
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Еля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранителей. "Южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Ёля из-за предполагаемого "мятежа" в связи с объявлением им военного положения", — указано в материале. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. По словам Юн Сок Ёля, попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене оформили официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, распустили, отправленных к парламенту военных также отозвали. Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, из-за чего оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
https://ria.ru/20241205/koreya-1987435956.html
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
https://ria.ru/20241205/lider-1987442420.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_313dfd78476a81dc366ec563d386ec6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже

AFP: президента Южной Кореи Юн Сок Еля заподозрили в мятеже

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Еля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранителей.
«
"Южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Ёля из-за предполагаемого "мятежа" в связи с объявлением им военного положения", — указано в материале.
Бывший министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президент Южной Кореи принял прошение министра обороны об отставке
02:44
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. По словам Юн Сок Ёля, попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас главу государства
08:00
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене оформили официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, распустили, отправленных к парламенту военных также отозвали.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, из-за чего оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Лидер "Гражданской силы" в Южной Корее призвал президента покинуть партию
05:16
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала