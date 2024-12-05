https://ria.ru/20241205/polsha-1987546448.html
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши - РИА Новости, 05.12.2024
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши
Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:40
2024-12-05T15:40
2024-12-05T16:04
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении ведомства отмечается, что из "принципа взаимности" Россия объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге persona non grata, они должны покинуть территорию России до указанной даты.
https://ria.ru/20241205/polsha-1987549079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, санкт-петербург, в мире
Россия, Польша, Санкт-Петербург, В мире
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши
Трех сотрудников генконсульства Польши в Петербурге объявили персонами нон грата