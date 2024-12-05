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Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши - РИА Новости, 05.12.2024
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15:40 05.12.2024 (обновлено: 16:04 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/polsha-1987546448.html
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши - РИА Новости, 05.12.2024
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши
Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:40
2024-12-05T16:04
россия
польша
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении ведомства отмечается, что из "принципа взаимности" Россия объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге persona non grata, они должны покинуть территорию России до указанной даты.
https://ria.ru/20241205/polsha-1987549079.html
россия
польша
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россия, польша, санкт-петербург, в мире
Россия, Польша, Санкт-Петербург, В мире
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши

Трех сотрудников генконсульства Польши в Петербурге объявили персонами нон грата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России.
В сообщении ведомства отмечается, что из "принципа взаимности" Россия объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге persona non grata, они должны покинуть территорию России до указанной даты.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
МИД: Польша с безразличием восприняла закрытие консульства в Петербурге
Вчера, 15:52
 
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