https://ria.ru/20241205/polsha-1987546448.html

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши - РИА Новости, 05.12.2024

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши

Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:40

2024-12-05T15:40

2024-12-05T16:04

россия

польша

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия высылает трех польских дипломатических сотрудников, сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении ведомства отмечается, что из "принципа взаимности" Россия объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге persona non grata, они должны покинуть территорию России до указанной даты.

https://ria.ru/20241205/polsha-1987549079.html

россия

польша

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, санкт-петербург, в мире