https://ria.ru/20241205/polsha-1987544808.html

В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши - РИА Новости, 05.12.2024

В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закроют в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:33

2024-12-05T15:33

2024-12-05T17:13

россия

польша

санкт-петербург

в мире

радослав сикорский

познань

сергей андреев

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закроют в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани, сообщило Министерство иностранных дел."Пятого декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", — отметили в ведомстве.Кроме того, из "принципа взаимности" МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до указанной даты.Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры.В свою очередь, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшава с "безразличием" восприняла новость о закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Также он в очередной раз пригрозил прекратить работу оставшихся в Польше российских дипмиссий.В конце октября Сикорский отозвал согласие на деятельность консульства в Познани. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел. В итоге 28 ноября генконсульство в Познани прекратило свою работу. Как пояснил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев, россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие дипучреждения в Варшаве, Гданьске и Кракове.

https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985890501.html

https://ria.ru/20241127/genkonsulstvo-1985972776.html

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россия, польша, санкт-петербург, в мире, радослав сикорский, познань, сергей андреев