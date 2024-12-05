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В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши - РИА Новости, 05.12.2024
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15:33 05.12.2024 (обновлено: 17:13 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/polsha-1987544808.html
В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши
В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши - РИА Новости, 05.12.2024
В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши
Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закроют в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:33
2024-12-05T17:13
россия
польша
санкт-петербург
в мире
радослав сикорский
познань
сергей андреев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закроют в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани, сообщило Министерство иностранных дел.&quot;Пятого декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, из "принципа взаимности" МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до указанной даты.Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры.В свою очередь, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшава с "безразличием" восприняла новость о закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Также он в очередной раз пригрозил прекратить работу оставшихся в Польше российских дипмиссий.В конце октября Сикорский отозвал согласие на деятельность консульства в Познани. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел. В итоге 28 ноября генконсульство в Познани прекратило свою работу. Как пояснил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев, россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие дипучреждения в Варшаве, Гданьске и Кракове.
https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985890501.html
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россия, польша, санкт-петербург, в мире, радослав сикорский, познань, сергей андреев
Россия, Польша, Санкт-Петербург, В мире, Радослав Сикорский, Познань, Сергей Андреев
В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

В МИД сообщили, что Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге
Здание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге закроют в ответ на прекращение работы российской дипмиссии в Познани, сообщило Министерство иностранных дел.
«

"Пятого декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", — отметили в ведомстве.

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Кроме того, из "принципа взаимности" МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до указанной даты.
Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры.
В свою очередь, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшава с "безразличием" восприняла новость о закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Также он в очередной раз пригрозил прекратить работу оставшихся в Польше российских дипмиссий.
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В конце октября Сикорский отозвал согласие на деятельность консульства в Познани. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел.
В итоге 28 ноября генконсульство в Познани прекратило свою работу. Как пояснил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев, россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие дипучреждения в Варшаве, Гданьске и Кракове.
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