https://ria.ru/20241205/pantone-1987582316.html

Стал известен главный цвет 2025 года

Стал известен главный цвет 2025 года - РИА Новости, 05.12.2024

Стал известен главный цвет 2025 года

Институт цвета Pantone объявил главным цветом грядущего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse, говорится в сообщении на сайте института. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:48

2024-12-05T17:48

2024-12-05T17:48

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главным цветом грядущего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse, говорится в сообщении на сайте института. "На 2025 год институт цвета Pantone выбирает Pantone 17-1230 Mocha Mousse, согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта", - говорится в сообщении. Журнал Time со ссылкой на слова исполнительного директора Pantone Литрис Айсман пишет, что в выборе цвета сыграла роль международная обстановка, а именно серьезные политические потрясения по всему миру, на фоне которых растет потребность в гармонии. Цветом 2024 года считался персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz.

https://ria.ru/20241026/igristoe-1980213448.html

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