https://ria.ru/20241205/pantone-1987582316.html
Стал известен главный цвет 2025 года
Стал известен главный цвет 2025 года - РИА Новости, 05.12.2024
Стал известен главный цвет 2025 года
Институт цвета Pantone объявил главным цветом грядущего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse, говорится в сообщении на сайте института. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:48
2024-12-05T17:48
2024-12-05T17:48
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987581242_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_e6cc95280722e40f72c43d847b2f598d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Институт цвета Pantone объявил главным цветом грядущего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse, говорится в сообщении на сайте института. "На 2025 год институт цвета Pantone выбирает Pantone 17-1230 Mocha Mousse, согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта", - говорится в сообщении. Журнал Time со ссылкой на слова исполнительного директора Pantone Литрис Айсман пишет, что в выборе цвета сыграла роль международная обстановка, а именно серьезные политические потрясения по всему миру, на фоне которых растет потребность в гармонии. Цветом 2024 года считался персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz.
https://ria.ru/20241026/igristoe-1980213448.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987581242_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_a0b094d63278fba05bba2244655be274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Стал известен главный цвет 2025 года
Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2025 года Mocha Mousse
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Институт цвета Pantone объявил главным цветом грядущего 2025 года нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse, говорится в сообщении на сайте
института.
"На 2025 год институт цвета Pantone выбирает Pantone 17-1230 Mocha Mousse, согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта", - говорится в сообщении.
Журнал Time со ссылкой на слова исполнительного директора Pantone Литрис Айсман пишет, что в выборе цвета сыграла роль международная обстановка, а именно серьезные политические потрясения по всему миру, на фоне которых растет потребность в гармонии.
Цветом 2024 года считался персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz.