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Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования - РИА Новости, 05.12.2024
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11:53 05.12.2024 (обновлено: 16:18 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/obrazovanie-1987487899.html
Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования
Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования - РИА Новости, 05.12.2024
Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования
Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:53
2024-12-05T16:18
общество
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства провел совещание по разработке Стратегии развития образования России. "По поручению президента Владимира Путина ведется подготовка Стратегии развития образования. Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечены около 500 экспертов. В их числе – педагоги, ректоры, депутаты Государственной думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его пресс-службы. Уточняется, что каждый может направить предложения с помощью портала "Госуслуги". Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте 2025 года. "Мы продолжаем подготовку рабочих материалов к тексту стратегии. У нас создано 14 рабочих групп. В них вошли региональные руководители, ученые, представители бизнес-сообщества, общественные деятели", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. На основе предварительного анализа выделено около 180 "точек внимания", которые были рассмотрены и соотнесены с вызовами, стоящими перед системой образования. Эти "точки внимания" охватывают широкий спектр вопросов – от повышения качества преподавания и обеспечения доступности образования до внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогов. По словам Кравцова, в январе запланировано публичное обсуждение Стратегии с представителями молодого поколения и с народными учителями России.
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования

Чернышенко: около 500 экспертов ведут подготовку Стратегии развития образования

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание по разработке Стратегии развития образования России.
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"По поручению президента Владимира Путина ведется подготовка Стратегии развития образования. Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечены около 500 экспертов. В их числе – педагоги, ректоры, депутаты Государственной думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его пресс-службы.
Уточняется, что каждый может направить предложения с помощью портала "Госуслуги". Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте 2025 года.
"Мы продолжаем подготовку рабочих материалов к тексту стратегии. У нас создано 14 рабочих групп. В них вошли региональные руководители, ученые, представители бизнес-сообщества, общественные деятели", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
На основе предварительного анализа выделено около 180 "точек внимания", которые были рассмотрены и соотнесены с вызовами, стоящими перед системой образования. Эти "точки внимания" охватывают широкий спектр вопросов – от повышения качества преподавания и обеспечения доступности образования до внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогов.
По словам Кравцова, в январе запланировано публичное обсуждение Стратегии с представителями молодого поколения и с народными учителями России.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовВладимир ПутинМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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