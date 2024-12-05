https://ria.ru/20241205/obrazovanie-1987487899.html

Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования

Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования - РИА Новости, 05.12.2024

Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования

Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:53

2024-12-05T11:53

2024-12-05T16:18

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россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства провел совещание по разработке Стратегии развития образования России. "По поручению президента Владимира Путина ведется подготовка Стратегии развития образования. Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечены около 500 экспертов. В их числе – педагоги, ректоры, депутаты Государственной думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его пресс-службы. Уточняется, что каждый может направить предложения с помощью портала "Госуслуги". Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте 2025 года. "Мы продолжаем подготовку рабочих материалов к тексту стратегии. У нас создано 14 рабочих групп. В них вошли региональные руководители, ученые, представители бизнес-сообщества, общественные деятели", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. На основе предварительного анализа выделено около 180 "точек внимания", которые были рассмотрены и соотнесены с вызовами, стоящими перед системой образования. Эти "точки внимания" охватывают широкий спектр вопросов – от повышения качества преподавания и обеспечения доступности образования до внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогов. По словам Кравцова, в январе запланировано публичное обсуждение Стратегии с представителями молодого поколения и с народными учителями России.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

https://ria.ru/20241001/obrazovanie-1975648043.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование