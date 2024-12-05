Чернышенко рассказал о подготовке Стратегии развития образования
Чернышенко: около 500 экспертов ведут подготовку Стратегии развития образования
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 500 экспертов вовлечены в подготовку Стратегии развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание по разработке Стратегии развития образования России.
"По поручению президента Владимира Путина ведется подготовка Стратегии развития образования. Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечены около 500 экспертов. В их числе – педагоги, ректоры, депутаты Государственной думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его пресс-службы.
Уточняется, что каждый может направить предложения с помощью портала "Госуслуги". Стратегический документ, который так или иначе касается практически каждого гражданина в стране, будет представлен в марте 2025 года.
"Мы продолжаем подготовку рабочих материалов к тексту стратегии. У нас создано 14 рабочих групп. В них вошли региональные руководители, ученые, представители бизнес-сообщества, общественные деятели", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
На основе предварительного анализа выделено около 180 "точек внимания", которые были рассмотрены и соотнесены с вызовами, стоящими перед системой образования. Эти "точки внимания" охватывают широкий спектр вопросов – от повышения качества преподавания и обеспечения доступности образования до внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогов.
По словам Кравцова, в январе запланировано публичное обсуждение Стратегии с представителями молодого поколения и с народными учителями России.
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