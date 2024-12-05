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Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России - РИА Новости, 05.12.2024
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17:33 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html
Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России
Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России - РИА Новости, 05.12.2024
Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России
Глава МИД Словакии Юрай Бланар на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил желание республики и дальше получать нефть и газ из РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:33
2024-12-05T17:33
цены на нефть
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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил желание республики и дальше получать нефть и газ из России. Бланар и Лавров провели встречу на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте. "В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен. Хотя мы и работаем над диверсификацией этих поставок, для нас важно иметь гарантированные поставки в необходимом объеме и по выгодной цене", - сказал на встрече Бланар, слова которого приводит пресс-служба МИД Словакии. В информации отмечается, что "российская сторона подтвердила, что и далее готова соблюдать свои обязательства при поставках". "Министры говорили и о переговорах вице-премьера - министра экономики Денисы Саковой и генерального директора SPP в Санкт-Петербурге о поставках газа в Словакию", - сообщили в словацком МИД. Министерство иностранных дел РФ по итогам встречи в свою очередь сообщило, что стороны обсудили проблематику деятельности ОБСЕ в современных условиях, актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Украины и другие насущные темы международной повестки дня. В конце октября премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы, скорее всего, уже не будут такими, как раньше. Премьер Словакии тогда не исключил, что в начале 2025 года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html
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цены на нефть, словакия, украина, россия, сергей лавров, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, обсе, в мире
Цены на нефть, Словакия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз, ОБСЕ, В мире
Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России

Глава МИД Словакии Бланар подтвердил желание страны получать нефть и газ из РФ

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил желание республики и дальше получать нефть и газ из России.
Бланар и Лавров провели встречу на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте.
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29 июля, 21:14
"В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен. Хотя мы и работаем над диверсификацией этих поставок, для нас важно иметь гарантированные поставки в необходимом объеме и по выгодной цене", - сказал на встрече Бланар, слова которого приводит пресс-служба МИД Словакии.
В информации отмечается, что "российская сторона подтвердила, что и далее готова соблюдать свои обязательства при поставках".
"Министры говорили и о переговорах вице-премьера - министра экономики Денисы Саковой и генерального директора SPP в Санкт-Петербурге о поставках газа в Словакию", - сообщили в словацком МИД.
Министерство иностранных дел РФ по итогам встречи в свою очередь сообщило, что стороны обсудили проблематику деятельности ОБСЕ в современных условиях, актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Украины и другие насущные темы международной повестки дня.
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В конце октября премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы, скорее всего, уже не будут такими, как раньше. Премьер Словакии тогда не исключил, что в начале 2025 года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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5 октября, 17:15
 
Цены на нефтьСловакияУкраинаРоссияСергей ЛавровРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюзОБСЕВ мире
 
 
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