https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html

Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России

Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России - РИА Новости, 05.12.2024

Словакия подтвердила желание и дальше получать нефть и газ из России

Глава МИД Словакии Юрай Бланар на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил желание республики и дальше получать нефть и газ из РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:33

2024-12-05T17:33

2024-12-05T17:33

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердил желание республики и дальше получать нефть и газ из России. Бланар и Лавров провели встречу на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте. "В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен. Хотя мы и работаем над диверсификацией этих поставок, для нас важно иметь гарантированные поставки в необходимом объеме и по выгодной цене", - сказал на встрече Бланар, слова которого приводит пресс-служба МИД Словакии. В информации отмечается, что "российская сторона подтвердила, что и далее готова соблюдать свои обязательства при поставках". "Министры говорили и о переговорах вице-премьера - министра экономики Денисы Саковой и генерального директора SPP в Санкт-Петербурге о поставках газа в Словакию", - сообщили в словацком МИД. Министерство иностранных дел РФ по итогам встречи в свою очередь сообщило, что стороны обсудили проблематику деятельности ОБСЕ в современных условиях, актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Украины и другие насущные темы международной повестки дня. В конце октября премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы, скорее всего, уже не будут такими, как раньше. Премьер Словакии тогда не исключил, что в начале 2025 года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.

https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html

https://ria.ru/20240903/gaz-1970302226.html

https://ria.ru/20241005/fitso-1976533239.html

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