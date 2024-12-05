https://ria.ru/20241205/nauka-1987302437.html

Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов

Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов - РИА Новости, 05.12.2024

Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов

Новый способ получения биологически активных соединений, препятствующих окислительному стрессу в живых организмах, разработали специалисты УрФУ в составе... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:00

2024-12-05T05:00

2024-12-05T05:00

наука

наука

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российские инновации

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый способ получения биологически активных соединений, препятствующих окислительному стрессу в живых организмах, разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. По мнению ученых, предложенный ими простой способ синтеза веществ с антиоксидантными свойствами позволит создавать более эффективные лекарственные средства и БАДы. Результат представлен в Antioxidants.Свободные радикалы возникают в живых организмах как продукты биохимических процессов в клетках, где реагентом выступает кислород. Повышение содержания этих химически активных частиц в организме может привести к повреждению структуры крупных молекул: ДНК, белков и липидов, рассказали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).Повышение содержания свободных радикалов может произойти при длительном пребывании под сильным электромагнитным излучением или при контакте с радиоактивными веществами, добавили исследователи. В группе риска также курильщики и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым прописывают витаминные и антиоксидантные комплексы для профилактики.Антиоксидантной активностью обладают полифенолы — молекулы, синтезируемые растениями для защиты от вредителей. Особенно высоко содержание веществ этого класса в зеленом и черном чае, оливковом масле и бобовых, рассказали специалисты.Коллектив исследователей УрФУ и Института органического синтеза УрО РАН разработал новый путь синтеза соединений с антиоксидантной активностью и получил новые молекулы на основе полифенолов с кумаринами, обладающими широким спектром биологической активности. Они содержатся во многих растениях, используемых в народной медицине, например, в доннике и смоковнице."В результате нашей работы были получены новые гибридные молекулы, объединяющие кумарины и полифенолы, в том числе эквол — изофлавандиоловый эстроген, метаболит природного изофлавона даидзеина, содержащегося в соевых бобах и других растительных источниках", — рассказал один из авторов исследования, главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.Специалист отметил, что новый метод получения таких молекул дешевле, удобнее и экономичнее существующих. С его помощью исследователи планируют получать потенциальные лекарственные средства на основе полифенолов и кумаринов с различными эффектами.

https://ria.ru/20241204/nauka-1987054599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российские инновации, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, качество жизни, медицина, химия, бытовая химия