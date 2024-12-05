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Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов - РИА Новости, 05.12.2024
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Наука
 
05:00 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/nauka-1987302437.html
Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов
Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов - РИА Новости, 05.12.2024
Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов
Новый способ получения биологически активных соединений, препятствующих окислительному стрессу в живых организмах, разработали специалисты УрФУ в составе... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:00
2024-12-05T05:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
россия
уральский федеральный университет
российская академия наук
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый способ получения биологически активных соединений, препятствующих окислительному стрессу в живых организмах, разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. По мнению ученых, предложенный ими простой способ синтеза веществ с антиоксидантными свойствами позволит создавать более эффективные лекарственные средства и БАДы. Результат представлен в Antioxidants.Свободные радикалы возникают в живых организмах как продукты биохимических процессов в клетках, где реагентом выступает кислород. Повышение содержания этих химически активных частиц в организме может привести к повреждению структуры крупных молекул: ДНК, белков и липидов, рассказали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).Повышение содержания свободных радикалов может произойти при длительном пребывании под сильным электромагнитным излучением или при контакте с радиоактивными веществами, добавили исследователи. В группе риска также курильщики и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым прописывают витаминные и антиоксидантные комплексы для профилактики.Антиоксидантной активностью обладают полифенолы — молекулы, синтезируемые растениями для защиты от вредителей. Особенно высоко содержание веществ этого класса в зеленом и черном чае, оливковом масле и бобовых, рассказали специалисты.Коллектив исследователей УрФУ и Института органического синтеза УрО РАН разработал новый путь синтеза соединений с антиоксидантной активностью и получил новые молекулы на основе полифенолов с кумаринами, обладающими широким спектром биологической активности. Они содержатся во многих растениях, используемых в народной медицине, например, в доннике и смоковнице."В результате нашей работы были получены новые гибридные молекулы, объединяющие кумарины и полифенолы, в том числе эквол — изофлавандиоловый эстроген, метаболит природного изофлавона даидзеина, содержащегося в соевых бобах и других растительных источниках", — рассказал один из авторов исследования, главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.Специалист отметил, что новый метод получения таких молекул дешевле, удобнее и экономичнее существующих. С его помощью исследователи планируют получать потенциальные лекарственные средства на основе полифенолов и кумаринов с различными эффектами.
https://ria.ru/20241204/nauka-1987054599.html
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наука, университетская наука, российские инновации, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, качество жизни, медицина, химия, бытовая химия
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Россия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Качество жизни, Медицина, Химия, бытовая химия

Уральские ученые предложили простой способ получения антиоксидантов

© Предоставлено пресс-службой УрФУОбразец
Образец - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Предоставлено пресс-службой УрФУ
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый способ получения биологически активных соединений, препятствующих окислительному стрессу в живых организмах, разработали специалисты УрФУ в составе научного коллектива. По мнению ученых, предложенный ими простой способ синтеза веществ с антиоксидантными свойствами позволит создавать более эффективные лекарственные средства и БАДы. Результат представлен в Antioxidants.
Свободные радикалы возникают в живых организмах как продукты биохимических процессов в клетках, где реагентом выступает кислород. Повышение содержания этих химически активных частиц в организме может привести к повреждению структуры крупных молекул: ДНК, белков и липидов, рассказали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
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Повышение содержания свободных радикалов может произойти при длительном пребывании под сильным электромагнитным излучением или при контакте с радиоактивными веществами, добавили исследователи. В группе риска также курильщики и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым прописывают витаминные и антиоксидантные комплексы для профилактики.
Антиоксидантной активностью обладают полифенолы — молекулы, синтезируемые растениями для защиты от вредителей. Особенно высоко содержание веществ этого класса в зеленом и черном чае, оливковом масле и бобовых, рассказали специалисты.
Коллектив исследователей УрФУ и Института органического синтеза УрО РАН разработал новый путь синтеза соединений с антиоксидантной активностью и получил новые молекулы на основе полифенолов с кумаринами, обладающими широким спектром биологической активности. Они содержатся во многих растениях, используемых в народной медицине, например, в доннике и смоковнице.
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"В результате нашей работы были получены новые гибридные молекулы, объединяющие кумарины и полифенолы, в том числе эквол — изофлавандиоловый эстроген, метаболит природного изофлавона даидзеина, содержащегося в соевых бобах и других растительных источниках", — рассказал один из авторов исследования, главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.
© Предоставлено пресс-службой УрФУ

Главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов

Григорий Зырянов

Главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов

© Предоставлено пресс-службой УрФУ
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой УрФУИсследуемый образец
Исследуемый образец
Исследуемый образец
© Предоставлено пресс-службой УрФУ
2 из 2

Главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов

© Предоставлено пресс-службой УрФУ
1 из 2
Исследуемый образец
© Предоставлено пресс-службой УрФУ
2 из 2
Специалист отметил, что новый метод получения таких молекул дешевле, удобнее и экономичнее существующих. С его помощью исследователи планируют получать потенциальные лекарственные средства на основе полифенолов и кумаринов с различными эффектами.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииРоссияУральский федеральный университетРоссийская академия наукКачество жизниМедицинаХимиябытовая химия
 
 
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