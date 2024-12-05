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В НАТО заявили о скором начале переговоров по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.12.2024
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11:31 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/nato-1987484659.html
В НАТО заявили о скором начале переговоров по Украине, пишет Bloomberg
В НАТО заявили о скором начале переговоров по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.12.2024
В НАТО заявили о скором начале переговоров по Украине, пишет Bloomberg
В НАТО признают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны скоро начаться, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:31
2024-12-05T11:31
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В НАТО признают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны скоро начаться, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией. "Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - говорится в материале издания. По данным Блумберг, обсуждение сценариев переговоров предоставляют возможность европейским чиновникам продемонстрировать победившему на выборах в США Дональду Трампу, что они могут быть полезными в случае начала переговоров о прекращении огня на Украине. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В НАТО заявили о скором начале переговоров по Украине, пишет Bloomberg

В НАТО признают, что переговоры по Украине должны скоро начаться

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В НАТО признают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны скоро начаться, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
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"Обсуждения (различных сценариев переговоров - ред.) проходят на фоне признания того, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время", - говорится в материале издания.
По данным Блумберг, обсуждение сценариев переговоров предоставляют возможность европейским чиновникам продемонстрировать победившему на выборах в США Дональду Трампу, что они могут быть полезными в случае начала переговоров о прекращении огня на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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