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В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку - РИА Новости, 05.12.2024
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11:10 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moskva-1987477924.html
В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку
В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку
Хорошевский суд Москвы арестовал массажиста по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:10
2024-12-05T11:10
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал массажиста по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пулодзоды Завкибека Точидина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 2 февраля. По версии следствия, сотрудник массажного салона, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Ранее столичный главк СК сообщал, что 39-летний гражданин Таджикистана, работавший в массажном салоне на проспекте Маршала Жукова, признал вину.
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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку

В Москве арестовали сотрудника массажного салона, изнасиловавшего клиентку

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал массажиста по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пулодзоды Завкибека Точидина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)", - сказали в суде.
Срок ареста установлен до 2 февраля. По версии следствия, сотрудник массажного салона, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Ранее столичный главк СК сообщал, что 39-летний гражданин Таджикистана, работавший в массажном салоне на проспекте Маршала Жукова, признал вину.
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ПроисшествияМоскваРоссияТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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