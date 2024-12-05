https://ria.ru/20241205/moskva-1987477924.html

В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку

В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку - РИА Новости, 05.12.2024

В Москве арестовали массажиста, изнасиловавшего клиентку

Хорошевский суд Москвы арестовал массажиста по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:10

2024-12-05T11:10

2024-12-05T11:10

происшествия

москва

россия

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал массажиста по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пулодзоды Завкибека Точидина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 2 февраля. По версии следствия, сотрудник массажного салона, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Ранее столичный главк СК сообщал, что 39-летний гражданин Таджикистана, работавший в массажном салоне на проспекте Маршала Жукова, признал вину.

https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html

москва

россия

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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)