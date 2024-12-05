https://ria.ru/20241205/moskva-1987439222.html

В Москве открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы

В Москве открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы - РИА Новости, 05.12.2024

В Москве открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26 открывается в Гостином Дворе в Москве в четверг, она продлится до 8 декабря. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:57

2024-12-05T03:57

2024-12-05T04:02

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франция

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николай цискаридзе

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большой театр

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26 открывается в Гостином Дворе в Москве в четверг, она продлится до 8 декабря. В ярмарке примут участие более 400 участников, среди которых крупные и малые издательства, книготорговые предприятия, иллюстраторы и культурные институции. 12 дискуссионных площадок, включая новую площадку "Антикафе", более 300 мероприятий, разнообразие форматов войдут в программу non/fictio№26. С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. Впервые на площадках ярмарки пройдет Международный литературный форум Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР). В нем примут участие гости из 35 стран. В программе запланировано 16 мероприятий. Форум объединит на одной площадке представителей писательских сообществ и станет платформой для развития межкультурного диалога, подчеркнули в пресс-службе. Среди участников - писатели и ученые-филологи, переводчики и издатели из стран СНГ, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Венгрии, Италии, Испании, Индии, Китая, Сербии, Франции, Германии, Греции, Турции, Египта, Сирии, ОАЭ. Секция молодежной литературы впервые выделена в отдельный раздел ярмарки, отметили организаторы. Российская государственная библиотека для молодёжи выступила куратором секции молодёжной литературы. Специальная программа продемонстрирует новинки издательств и познакомит с ключевыми явлениями и лицами литературного процесса, проанализирует предпочтения молодых читателей. Ведущие издательства представят свои новинки. Холдинг "Эксмо-АСТ" представит новинки от издательств "Эксмо", "АСТ", "Бомбора", "Редакция Елены Шубиной", Inspiria, издательского проекта "Лёд", "Бумажного фонарика", "Эксмодетства", NoSugar Books и других. Среди них неординарный рассказ об истории танца и классической постановки балета "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского в хореографии Ю. Н. Григоровича в Большом театре в книге Николая Цискаридзе и Ирины Дешковой "Мозаика. Балет. Щелкунчик", комикс-адаптация древнейшего эпоса "Гильгамеш. Древнейший эпос в комиксе" Йенса Хардера, курс для детей и родителей по приготовлению простых и полезных блюд от телеведущего Константина Ивлева "Первая кулинарная книга маленького шефа", а также книга о событиях Олимпийских игр 1980 года в Москве "Свидетели игр" , собранную историком спорта Станиславом Гридасовым, руководителем спецпроектов медиа "Кинопоиска" Юрием Сапрыкиным и спортивной журналисткой Мариной Крыловой, в которую вошли интервью свидетелей и участников московской Олимпиады, таких как певец Лев Лещенко, актер и режиссер Вениамин Смехов, трехкратный чемпион московской Олимпиады пловец Владимир Сальников и других. Издательства "Альпина нон-фикшн" и "Альпина.Проза" представят авантюрный триллер о слепом экстрасенсе-самозванце Рагима Джафарова "Башня тишины", новый постапокалиптический роман Алексея Иванова "Вегетация", пересказ классических античных сюжетов в книге Сары Айлс-Джонстон "Боги и смертные: Современное прочтение мифов Древней Греции", а также новинку от Роберта Сапольски "Всё решено: Жизнь без свободы воли". Издательство "МИФ" представит книги из мифологической серии - "Мифология Толкиена", в которой фольклорист и толкинист Александра Баркова рассказывает о мифологических сюжетах и героях, которые стали основой книг Толкина, а также "Белорусские мифы", фэнтези "Демон спускается с гор" Алисы Аве, основанное на адыгской мифологии и легендах, японский и международный бестселлер "Дни в книжном Морисаки" от Сатоши Ягисава, переведенный более чем на 20 языков, и иллюстрированный путеводитель по персонажам популярных русских сказок "Русские сказочные существа", созданный Владимиром Рябовым и Анастасией Николаевой. Среди громких новинок издательства "Азбука-Аттикус" - книга известного турецкого писателя Орхана Памука "Наивный и сентиментальный писатель", созданная на основе гарвардских лекций, сага о первой из "Вдов шампанского" Франции, Барб-Николь Клико - "Вдова Клико. Первая леди шампанского" Ребекки Розенберг, "Настоящее время" Нюты Федермессер, "Сказители" тайского писателя Утхита Хемамуна, а также "Долгая ночь" Юлии Тихой.

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https://ria.ru/20240515/knigi-1944463694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, франция, аргентина, николай цискаридзе, константин ивлев, вениамин смехов, снг, большой театр, общество, книги, литература