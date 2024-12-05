https://ria.ru/20241205/minobrnauki-1987485481.html

Минобрнауки ввело единые сроки приема в вузы

Минобрнауки ввело единые сроки приема в вузы - РИА Новости, 05.12.2024

Минобрнауки ввело единые сроки приема в вузы

Минобрнауки приказом утвердило порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в российских вузах. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:36

2024-12-05T11:36

2024-12-05T13:14

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минобрнауки приказом утвердило порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в российских вузах. Министерство ввело единые сроки приема на программы высшего образования — с 20 июня. Окончание приемной кампании на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — до 1 сентября. С учетом приема на контракт и дополнительного набора — до 1 октября. Кроме того, с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через суперсервис ("Госуслуги"). Также Минобрнауки установило единое для всех вузов предельное количество в пять специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждом вузе. Ранее количество устанавливалось вузом, но не могло превышать пяти. Помимо этого, приказ ввел новое индивидуальное достижение по программам бакалавриата и специалитета, за которое вуз может начислять баллы, — наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам. Заявления в вуз и заявки на платформе "Работа в России" при поступлении на целевое обучение синхронизируют. Кроме того, зачислять на бюджетные места будут не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет можно через портал "Госуслуги" и только в один вуз на выбранную специальность. Приказом министерства также установлено, что если в вузе закончились места на поступление по отдельной квоте, а на особой квоте они не были полностью выбраны, руководство вуза может перераспределить места между квотами.

https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование