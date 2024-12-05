https://ria.ru/20241205/makron-1987580934.html

Макрон готовился к вотуму недоверия, заявила эксперт

Макрон готовился к вотуму недоверия, заявила эксперт - РИА Новости, 05.12.2024

Макрон готовился к вотуму недоверия, заявила эксперт

Для президента Франции Эммануэля Макрона вотум недоверия, вынесенный парламентом премьеру Мишелю Барнье, не был неожиданностью, он мог заранее подыскать новую... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:41

2024-12-05T17:41

в мире

франция

сша

эммануэль макрон

мишель барнье

дональд трамп

библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион)

российская академия наук

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Для президента Франции Эммануэля Макрона вотум недоверия, вынесенный парламентом премьеру Мишелю Барнье, не был неожиданностью, он мог заранее подыскать новую кандидатуру, заявила РИА Новости советник директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Татьяна Пархалина. В среду вотум недоверия Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был принят большинством депутатов. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, став самым недолговечным в истории страны. "Думаю, Макрон готовился к вотуму недоверия. То есть то, что произошло, для него не абсолютная неожиданность. Анализируя политический портрет Макрона, мне представляется, что он, конечно, не оставлял поиски премьер-министра на самую последнюю минуту, когда этот вотум недоверия произойдет", – считает эксперт. За все дни правительственного кризиса президент мог рассмотреть несколько кандидатур, но предугадать их имена невозможно, добавила она. По словам Пархалиной, обещание Макрона назначить нового главу кабмина "в течение 24 часов" звучит сомнительно: процедура требует консенсуса всех сил парламента, "особенно в такой кризисной ситуации". "Если бы не было этого приезда мировых лидеров (на церемонию открытия собора Парижской Богоматери – ред.), то можно было бы предположить, что у Эммануэля Макрона есть две недели до рождественских каникул. Но если он поставил перед собой цель иметь правительство уже к приезду мировых лидеров – не только (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа, но и остальных, – то здесь его задача усложняется", – предположила эксперт. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на бывшего министра сообщил, что Макрон намерен назначить нового главу кабмина "в течение 24 часов", так как "не хочет предстать без правительства перед Дональдом Трампом" во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери в эти выходные.

https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987457934.html

https://ria.ru/20241205/makron-1987453415.html

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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, мишель барнье, дональд трамп, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), российская академия наук