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В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД - РИА Новости, 05.12.2024
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13:37 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ldpr-1987506669.html
В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД
В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД - РИА Новости, 05.12.2024
В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД
Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждался, она на это не претендует, заявил лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:37
2024-12-05T13:37
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждался, она на это не претендует, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждался", - заявил Слуцкий журналистам. Он добавил, что она является управляющей фонда Жириновского, у неё огромное количество задач, а вопрос об её участии в выборах в Госдуму в 2026 году является "вбросом". "Анастасия Владимировна на это не претендует. У неё главная задача - это сохранение и умножение великого наследия своего великого отца… Я очень высокого мнения о ней как о личности, как о профессионале", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20241205/gosduma-1987433754.html
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леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф, политика
Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ, Политика
В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД

Слуцкий опроверг сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждался, она на это не претендует, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждался", - заявил Слуцкий журналистам.
Он добавил, что она является управляющей фонда Жириновского, у неё огромное количество задач, а вопрос об её участии в выборах в Госдуму в 2026 году является "вбросом".
"Анастасия Владимировна на это не претендует. У неё главная задача - это сохранение и умножение великого наследия своего великого отца… Я очень высокого мнения о ней как о личности, как о профессионале", - добавил Слуцкий.
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Леонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
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