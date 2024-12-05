https://ria.ru/20241205/ldpr-1987506669.html

В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД

В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД - РИА Новости, 05.12.2024

В ЛДПР опровергли сообщения об участии дочери Жириновского на выборах в ГД

Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждался, она на это не претендует, заявил лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:37

2024-12-05T13:37

2024-12-05T13:37

леонид слуцкий (политик)

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждался, она на это не претендует, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждался", - заявил Слуцкий журналистам. Он добавил, что она является управляющей фонда Жириновского, у неё огромное количество задач, а вопрос об её участии в выборах в Госдуму в 2026 году является "вбросом". "Анастасия Владимировна на это не претендует. У неё главная задача - это сохранение и умножение великого наследия своего великого отца… Я очень высокого мнения о ней как о личности, как о профессионале", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20241205/gosduma-1987433754.html

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леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф, политика