https://ria.ru/20241205/lavrov-1987544959.html

Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2024

Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:34

2024-12-05T15:34

2024-12-05T15:58

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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана двери в организацию не закрывает.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена."Нет, документа такого не поступало (о выходе Армении из ОДКБ - ред.). Мы слышим эти разговоры. Премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил, рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Но убеждены, что в интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму. Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства", - заявил он журналистам после заседания СМИД ОБСЕ."Россия и другие члены ОДКБ никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана, не предпринимала и предпринимать не собирается ", - сказал министр.Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.

https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html

https://ria.ru/20241204/odkb-1987269674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, одкб, сергей лавров, в мире, россия, никол пашинян, обсе, мария захарова