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Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2024
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15:34 05.12.2024 (обновлено: 15:58 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987544959.html
Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ
Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ - РИА Новости, 05.12.2024
Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:34
2024-12-05T15:58
армения
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одкб
сергей лавров
в мире
россия
никол пашинян
обсе
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана двери в организацию не закрывает.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена."Нет, документа такого не поступало (о выходе Армении из ОДКБ - ред.). Мы слышим эти разговоры. Премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил, рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Но убеждены, что в интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму. Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства", - заявил он журналистам после заседания СМИД ОБСЕ."Россия и другие члены ОДКБ никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана, не предпринимала и предпринимать не собирается ", - сказал министр.Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.
https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html
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армения, ереван, одкб, сергей лавров, в мире, россия, никол пашинян, обсе, мария захарова
Армения, Ереван, ОДКБ, Сергей Лавров, В мире, Россия, Никол Пашинян, ОБСЕ, Мария Захарова
Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

Лавров назвал желание Армении выйти из ОДКБ ее суверенным решением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана двери в организацию не закрывает.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным
4 декабря, 16:07
«
"Нет, документа такого не поступало (о выходе Армении из ОДКБ - ред.). Мы слышим эти разговоры. Премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил, рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Но убеждены, что в интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму. Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства", - заявил он журналистам после заседания СМИД ОБСЕ.
"Россия и другие члены ОДКБ никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана, не предпринимала и предпринимать не собирается ", - сказал министр.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ
4 декабря, 11:19
 
АрменияЕреванОДКБСергей ЛавровВ миреРоссияНикол ПашинянОБСЕМария Захарова
 
 
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