Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ
Лавров назвал желание Армении выйти из ОДКБ ее суверенным решением
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никто для Еревана двери в организацию не закрывает.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена.
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным
4 декабря, 16:07
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"Нет, документа такого не поступало (о выходе Армении из ОДКБ - ред.). Мы слышим эти разговоры. Премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил, рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Но убеждены, что в интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму. Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства", - заявил он журналистам после заседания СМИД ОБСЕ.
"Россия и другие члены ОДКБ никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана, не предпринимала и предпринимать не собирается ", - сказал министр.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет Киргизии.