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В США нашли Кулебе новое место работы
В США нашли Кулебе новое место работы - РИА Новости, 05.12.2024
В США нашли Кулебе новое место работы
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:56
2024-12-05T12:56
2024-12-05T12:56
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в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, говорится на сайте учебного учреждения."Его присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества", — указали в сообщении.В публикации также отметили, что Кулеба продолжит и дальше находиться на Украине, а сам университет в Кембридже посетит лишь в ходе нескольких поездок в США.На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.В октябре бывший глава МИД Украины заявлял, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару".
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
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украина, дмитрий кулеба, кембридж (кембриджшир), сша, денис малюська, ольга стефанишина, гарвардский университет, в мире
Украина, Дмитрий Кулеба, Кембридж (Кембриджшир), США, Денис Малюська, Ольга Стефанишина, Гарвардский университет, В мире
В США нашли Кулебе новое место работы
Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в Гарвардском университете