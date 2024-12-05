https://ria.ru/20241205/kravtsov-1987490424.html

Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон

Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон - РИА Новости, 05.12.2024

Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон

Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:00

2024-12-05T12:00

2024-12-05T12:04

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Начиная с трех-четырех лет, в Москве это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, (родители - прим.) приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Кравцов объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. Они, по мнению министра, должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время. "Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование