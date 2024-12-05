https://ria.ru/20241205/kravtsov-1987490424.html
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон - РИА Новости, 05.12.2024
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон
Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:00
2024-12-05T12:00
2024-12-05T12:04
общество
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сергей кравцов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Начиная с трех-четырех лет, в Москве это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, (родители - прим.) приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Кравцов объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. Они, по мнению министра, должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время. "Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон
Кравцов заявил, что игры в планшете и телефоне влияют на психику ребенка
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Начиная с трех-четырех лет, в Москве
это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, (родители - прим.) приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.
Кравцов объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. Они, по мнению министра, должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время.
"Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения РФ.