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Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон - РИА Новости, 05.12.2024
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12:00 05.12.2024 (обновлено: 12:04 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/kravtsov-1987490424.html
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон - РИА Новости, 05.12.2024
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон
Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:00
2024-12-05T12:04
общество
россия
москва
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Начиная с трех-четырех лет, в Москве это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, (родители - прим.) приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Кравцов объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. Они, по мнению министра, должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время. "Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html
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общество, россия, москва, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов объяснил, почему детям нельзя давать планшет и телефон

Кравцов заявил, что игры в планшете и телефоне влияют на психику ребенка

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родители не должны давать своим детям играть в планшет и телефон, так как это влияет на психику ребенка, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Начиная с трех-четырех лет, в Москве это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, (родители - прим.) приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное - он не мешает. Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.
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Кравцов объяснил, что необходима работа по просвещению родителей. Они, по мнению министра, должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время.
"Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения РФ.
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