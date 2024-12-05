Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее
Захарова назвала кризис в Южной Корее следствием политики США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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Она напомнила, что в новейшей истории Южной Кореи не было ни одного президента, который не ушел со своего поста нормально - не оказавшись в тюрьме или не покончив с жизнью.
По ее словам, при понимании этих фактов становится понятно, почему Пхеньян предпринимает столько мер для своей защиты. "Потому что его южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости", - добавила Захарова.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
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