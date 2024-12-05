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Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
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12:13 05.12.2024 (обновлено: 14:14 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/koreya-1987491684.html
Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее
Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее
Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:13
2024-12-05T14:14
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - сказала Захарова в эфире Первого канала. Она напомнила, что в новейшей истории Южной Кореи не было ни одного президента, который не ушел со своего поста нормально - не оказавшись в тюрьме или не покончив с жизнью. По ее словам, при понимании этих фактов становится понятно, почему Пхеньян предпринимает столько мер для своей защиты. "Потому что его южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости", - добавила Захарова. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
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в мире, южная корея, сша, россия, мария захарова, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, США, Россия, Мария Захарова, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее

Захарова назвала кризис в Южной Корее следствием политики США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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Она напомнила, что в новейшей истории Южной Кореи не было ни одного президента, который не ушел со своего поста нормально - не оказавшись в тюрьме или не покончив с жизнью.
По ее словам, при понимании этих фактов становится понятно, почему Пхеньян предпринимает столько мер для своей защиты. "Потому что его южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости", - добавила Захарова.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
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В миреЮжная КореяСШАРоссияМария ЗахароваЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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