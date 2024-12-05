https://ria.ru/20241205/koreya-1987491684.html

Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее

Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024

Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее

Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:13

2024-12-05T12:13

2024-12-05T14:14

в мире

южная корея

сша

россия

мария захарова

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/02/1550540238_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_b3d2c67af3d561c472d258708cc009e4.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Происходящее в Южной Корее вписано в политическую систему, созданную в стране США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - сказала Захарова в эфире Первого канала. Она напомнила, что в новейшей истории Южной Кореи не было ни одного президента, который не ушел со своего поста нормально - не оказавшись в тюрьме или не покончив с жизнью. По ее словам, при понимании этих фактов становится понятно, почему Пхеньян предпринимает столько мер для своей защиты. "Потому что его южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости", - добавила Захарова. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html

южная корея

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, сша, россия, мария захарова, юн сок ель, обстановка в южной корее