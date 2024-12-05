https://ria.ru/20241205/koreja-1987441038.html

Южная Корея и Казахстан отменили переговоры министров обороны

Южная Корея и Казахстан отменили переговоры министров обороны - РИА Новости, 05.12.2024

Южная Корея и Казахстан отменили переговоры министров обороны

Южная Корея и Казахстан отменили запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:42

2024-12-05T04:42

2024-12-05T04:42

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Южная Корея и Казахстан отменили запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. "Переговоры Южной Кореи с Казахстаном по вопросам обороны отменены из-за последствий введения военного положения", - говорится в публикации. По данным агентства, Астана сообщила корейской стороне об отказе от планов визита казахстанской делегации в Сеул, вследствие чего страны после обсуждения "нынешней ситуации" приняли решение отменить переговоры. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, казахстан, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее