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ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко
Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:14
2024-12-05T06:14
2024-12-05T06:14
специальная военная операция на украине
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харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С целью купирования угроз, возникших в результате действий ВС РФ, украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве (министра обороны Украины Александра - ред.) Сырского", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, численность переброшенных резервов составляет до батальонно-тактической группы. Сами подразделения имеют боевой опыт и хорошо оснащены.
https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко
Марочко: Киев перебросил дополнительные силы в район Новомлынска и Двуречной