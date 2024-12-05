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ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kiev-1987444899.html
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко
Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:14
2024-12-05T06:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С целью купирования угроз, возникших в результате действий ВС РФ, украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве (министра обороны Украины Александра - ред.) Сырского", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, численность переброшенных резервов составляет до батальонно-тактической группы. Сами подразделения имеют боевой опыт и хорошо оснащены.
https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html
киев
харьковская область
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в мире, киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко

Марочко: Киев перебросил дополнительные силы в район Новомлынска и Двуречной

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С целью купирования угроз, возникших в результате действий ВС РФ, украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве (министра обороны Украины Александра - ред.) Сырского", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Со слов эксперта, численность переброшенных резервов составляет до батальонно-тактической группы. Сами подразделения имеют боевой опыт и хорошо оснащены.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область
13 мая, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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