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ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко

ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2024

ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область, заявил Марочко

Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:14

2024-12-05T06:14

2024-12-05T06:14

специальная военная операция на украине

в мире

киев

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Киев перебросил дополнительные силы из резерва в район населенных пунктов Новомлынск и Двуречная Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С целью купирования угроз, возникших в результате действий ВС РФ, украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве (министра обороны Украины Александра - ред.) Сырского", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, численность переброшенных резервов составляет до батальонно-тактической группы. Сами подразделения имеют боевой опыт и хорошо оснащены.

https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html

киев

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф