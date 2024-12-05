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В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ - РИА Новости, 05.12.2024
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02:40 05.12.2024 (обновлено: 02:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/kiev-1987435783.html
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ - РИА Новости, 05.12.2024
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:40
2024-12-05T02:47
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве демонтировали бюсты героев войны с нацистской Германией Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова. Бюсты находились в парке Славы", - говорится в сообщении. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, россия, киев, алексей федоров, иван черняховский, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Федоров, Иван Черняховский, Сергей Лавров
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ

В Киеве снесли бюсты героев ВОВ Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова

© Фото : соцсетиПамятник партизану Сидору Ковпаку в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева
Памятник партизану Сидору Ковпаку в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : соцсети
Памятник партизану Сидору Ковпаку в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве демонтировали бюсты героев войны с нацистской Германией Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова. Бюсты находились в парке Славы", - говорится в сообщении.
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Одессе снесут памятник Пушкину
Вчера, 14:14
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Снос памятника Зое Космодемьянской в Одесской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской
20 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияКиевАлексей ФедоровИван ЧерняховскийСергей Лавров
 
 
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