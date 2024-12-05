https://ria.ru/20241205/kiev-1987435783.html

В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ

В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ - РИА Новости, 05.12.2024

В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ

Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:40

2024-12-05T02:40

2024-12-05T02:47

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иван черняховский

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве демонтировали бюсты героев войны с нацистской Германией Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова. Бюсты находились в парке Славы", - говорится в сообщении. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241204/pamyatnik-1987321695.html

https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html

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россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, алексей федоров, иван черняховский, сергей лавров