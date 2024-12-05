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В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ - РИА Новости, 05.12.2024
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:40
2024-12-05T02:40
2024-12-05T02:47
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве демонтировали бюсты героев войны с нацистской Германией Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова. Бюсты находились в парке Славы", - говорится в сообщении. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, алексей федоров, иван черняховский, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Федоров, Иван Черняховский, Сергей Лавров
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
В Киеве снесли бюсты героев ВОВ Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова