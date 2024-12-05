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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 05.12.2024
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04:37 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/gripp-1987440864.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 05.12.2024
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:37
2024-12-05T04:37
общество
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, как сообщалось, увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%. "Заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень. Бесспорно, все еще может поменяться",- сказал Горелов. Он пояснил, что ключевой для эпидсезона является 51-я неделя года, именно с нее начинается рост заболеваемости, который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа, уточнил специалист. По его словам, к настоящему моменту уже привито более 79 миллионов человек, показатель по вакцинации приближается к плановому значению, поэтому такие темпы внушают оптимизм. "Это безусловно отразится на заболеваемости. Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа имеет полиотропный эффект и защищает от тяжелого течения ковида", - подчеркнул Горелов.
https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html
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общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Общество, Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Академик Горелов: заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает средних темпов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМедицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа у станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа у станции метро Академическая в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа у станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, как сообщалось, увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%.
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"Заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень. Бесспорно, все еще может поменяться",- сказал Горелов.
Он пояснил, что ключевой для эпидсезона является 51-я неделя года, именно с нее начинается рост заболеваемости, который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа, уточнил специалист.
По его словам, к настоящему моменту уже привито более 79 миллионов человек, показатель по вакцинации приближается к плановому значению, поэтому такие темпы внушают оптимизм.
"Это безусловно отразится на заболеваемости. Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа имеет полиотропный эффект и защищает от тяжелого течения ковида", - подчеркнул Горелов.
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ОбществоРоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
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