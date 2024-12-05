https://ria.ru/20241205/gripp-1987440864.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 05.12.2024

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:37

2024-12-05T04:37

2024-12-05T04:37

общество

россия

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает средних темпов, однако ситуация еще может поменяться, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, как сообщалось, увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%. "Заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень. Бесспорно, все еще может поменяться",- сказал Горелов. Он пояснил, что ключевой для эпидсезона является 51-я неделя года, именно с нее начинается рост заболеваемости, который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа, уточнил специалист. По его словам, к настоящему моменту уже привито более 79 миллионов человек, показатель по вакцинации приближается к плановому значению, поэтому такие темпы внушают оптимизм. "Это безусловно отразится на заболеваемости. Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа имеет полиотропный эффект и защищает от тяжелого течения ковида", - подчеркнул Горелов.

https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html

https://ria.ru/20241101/orvi-1981258536.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук