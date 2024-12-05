"Ничего не светит". В Госдуме прокомментировали визит Ермака в США
Депутат Чепа заявил, что команда Ермака, вероятно, разочарована встречей с Уайлс
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, скорее всего, осталась разочарованной встречей с будущей главой аппарата победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс, поняв, что "им ничего не светит", считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
Как писала Wall Street Journal, в среду Ермак встретился во Флориде с Уайлс, чтобы представить Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на пути к нему.
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По его мнению, команда Зеленского хочет разобраться, как как действовать в сложившейся ситуации. При этом парламентарий отметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпринимает шаги, чтобы создать неудобную обстановку для команды Трампа. Однако в любом случае у Зеленского нет будущего, на нем "отыграются все", уверен Чепа.
"В будущей администрации те, (по поводу - ред.) кого предполагают, что они будут назначены Трампом для решения вопросов в первую очередь Украины, команда Ермака убедилась, наверное, в том, что им ничего не светит хорошего. Все их несколько мирных планов можно выбросить. И ясно, что их пожелания вряд ли будут учтены командой Трампа", - считает депутат.
Ермак мог получить указания относительно дальнейших действий в ходе встречи с представителями будущей администрации Трампа, полагает он.
"Потому что те (команда Трампа - ред.) хотят, чтобы мирные переговоры в историю вошли как предложения Трампа. Наверняка новая администрация будет пытаться нарисовать такой план, что благодаря им это все произошло", - предположил Чепа.
Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" с новой командой в США до инаугурации Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.