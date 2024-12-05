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Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 05.12.2024
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20:43 05.12.2024 (обновлено: 21:58 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ege-1987608828.html
Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ
Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 05.12.2024
Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ
Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:43
2024-12-05T21:58
общество
россия
дмитрий чернышенко
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.. "Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов. — Прим. ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов", — подчеркнул он.Чернышенко отметил, что эту инициативу добавят в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В разработку этого документа вовлечено около 500 экспертов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ

Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам..
«
"Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов. — Прим. ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов", — подчеркнул он.
Чернышенко отметил, что эту инициативу добавят в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В разработку этого документа вовлечено около 500 экспертов.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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