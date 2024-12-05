https://ria.ru/20241205/ege-1987608828.html

Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ

Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 05.12.2024

Школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ

Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:43

2024-12-05T20:43

2024-12-05T21:58

общество

россия

дмитрий чернышенко

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_0:6:3334:1881_1920x0_80_0_0_948c5187bfd26bdf7f1e354072b89f6d.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.. "Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов. — Прим. ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов", — подчеркнул он.Чернышенко отметил, что эту инициативу добавят в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В разработку этого документа вовлечено около 500 экспертов.

https://ria.ru/20241129/ege-1986465966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ)