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В Дагестане в частном доме взорвался газ
В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 05.12.2024
В Дагестане в частном доме взорвался газ
Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:54
2024-12-05T15:54
2024-12-05T15:54
происшествия
кизилюртовский район
россия
чонтаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района… Пострадали три человека, доставлены в ЦГБ Кизилюрта", – говорится в сообщении. Отмечается, что от взрыва в доме обрушились две комнаты.
https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html
кизилюртовский район
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происшествия, кизилюртовский район, россия, чонтаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Кизилюртовский район, Россия, Чонтаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане в частном доме взорвался газ
В Дагестане три человека пострадали при взрыве газа в частном доме