https://ria.ru/20241205/dagestan-1987549423.html

В Дагестане в частном доме взорвался газ

В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 05.12.2024

В Дагестане в частном доме взорвался газ

Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:54

2024-12-05T15:54

2024-12-05T15:54

происшествия

кизилюртовский район

россия

чонтаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района… Пострадали три человека, доставлены в ЦГБ Кизилюрта", – говорится в сообщении. Отмечается, что от взрыва в доме обрушились две комнаты.

https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

кизилюртовский район

россия

чонтаул

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происшествия, кизилюртовский район, россия, чонтаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан