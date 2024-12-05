Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/dagestan-1987549423.html
В Дагестане в частном доме взорвался газ
В Дагестане в частном доме взорвался газ - РИА Новости, 05.12.2024
В Дагестане в частном доме взорвался газ
Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:54
2024-12-05T15:54
происшествия
кизилюртовский район
россия
чонтаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района… Пострадали три человека, доставлены в ЦГБ Кизилюрта", – говорится в сообщении. Отмечается, что от взрыва в доме обрушились две комнаты.
https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html
кизилюртовский район
россия
чонтаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кизилюртовский район, россия, чонтаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Кизилюртовский район, Россия, Чонтаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане в частном доме взорвался газ

В Дагестане три человека пострадали при взрыве газа в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 5 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района… Пострадали три человека, доставлены в ЦГБ Кизилюрта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что от взрыва в доме обрушились две комнаты.
Последствия взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме
29 ноября, 17:14
 
ПроисшествияКизилюртовский районРоссияЧонтаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала