https://ria.ru/20241205/chteniya-1987445200.html
В Московском метро прошли "Чтения Победы"
В Московском метро прошли "Чтения Победы" - РИА Новости, 05.12.2024
В Московском метро прошли "Чтения Победы"
"Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:17
2024-12-05T06:17
2024-12-05T08:49
константин симонов (политолог)
александр твардовский
музей победы
московский метрополитен
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Произведения писателей и поэтов Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов прозвучали со сцены на станции метро "Маяковская" в ночь на 5 декабря в исполнении артистов эстрады, театра и кино: Валерия Баринова, Егора Бероева, Ольги Будиной, Виктора Рябова, Анастасии Макеевой, Сергея Потапова, Карины Каграманян, Сергея Чуйкова, Александра Михайлова, а также хора Сретенского монастыря и актеров театра "МОСТ". После представления каждого произведения на "Маяковской" звучали громкие аплодисменты. Студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, а также участники гуманитарных миссий стали гостями "Чтений Победы". При движении по эскалатору все участники мероприятия могли видеть интерактивные видео о Великой Отечественной войне, которые транслировались на сводах метро. На платформах "Маяковской" установили два тематических поезда "Музей Победы" и "Подвиг Народа", в дизайн которых внедрен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поезда были доступны для осмотра гостям "Чтений победы". Помимо концертной части, зрителям в перерывах рассказывали о фактах связанных с метро и Великой Отечественной войной, так, например, гостям сообщили о том, что за период войны в Московском метрополитене родилось 150 детей. На завершающей "Чтения Победы" песне "Десятый наш десантный батальон", которую исполнил хор Сретенского монастыря, зал встал — многие пели вместе с исполнителями.
https://ria.ru/20221107/muzyka-1829743479.html
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"Чтения Победы" на станции метро "Маяковская" в Москве
"Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
2024-12-05T06:17
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константин симонов (политолог), александр твардовский, музей победы, московский метрополитен, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
Константин Симонов (политолог), Александр Твардовский, Музей Победы, Московский метрополитен, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Московском метро прошли "Чтения Победы"
На "Чтениях Победы" в метро Москвы прочли Симонова, Твардовского, Гранина
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Произведения писателей и поэтов Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов прозвучали со сцены на станции метро "Маяковская" в ночь на 5 декабря в исполнении артистов эстрады, театра и кино: Валерия Баринова, Егора Бероева, Ольги Будиной, Виктора Рябова, Анастасии Макеевой, Сергея Потапова, Карины Каграманян, Сергея Чуйкова, Александра Михайлова, а также хора Сретенского монастыря и актеров театра "МОСТ". После представления каждого произведения на "Маяковской" звучали громкие аплодисменты.
Студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, а также участники гуманитарных миссий стали гостями "Чтений Победы". При движении по эскалатору все участники мероприятия могли видеть интерактивные видео о Великой Отечественной войне, которые транслировались на сводах метро.
На платформах "Маяковской" установили два тематических поезда "Музей Победы" и "Подвиг Народа", в дизайн которых внедрен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поезда были доступны для осмотра гостям "Чтений победы".
Помимо концертной части, зрителям в перерывах рассказывали о фактах связанных с метро и Великой Отечественной войной, так, например, гостям сообщили о том, что за период войны в Московском метрополитене родилось 150 детей.
На завершающей "Чтения Победы" песне "Десятый наш десантный батальон", которую исполнил хор Сретенского монастыря, зал встал — многие пели вместе с исполнителями.