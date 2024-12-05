https://ria.ru/20241205/chteniya-1987445200.html

В Московском метро прошли "Чтения Победы"

В Московском метро прошли "Чтения Победы" - РИА Новости, 05.12.2024

В Московском метро прошли "Чтения Победы"

"Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:17

2024-12-05T06:17

2024-12-05T08:49

константин симонов (политолог)

александр твардовский

музей победы

московский метрополитен

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Произведения писателей и поэтов Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов прозвучали со сцены на станции метро "Маяковская" в ночь на 5 декабря в исполнении артистов эстрады, театра и кино: Валерия Баринова, Егора Бероева, Ольги Будиной, Виктора Рябова, Анастасии Макеевой, Сергея Потапова, Карины Каграманян, Сергея Чуйкова, Александра Михайлова, а также хора Сретенского монастыря и актеров театра "МОСТ". После представления каждого произведения на "Маяковской" звучали громкие аплодисменты. Студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, а также участники гуманитарных миссий стали гостями "Чтений Победы". При движении по эскалатору все участники мероприятия могли видеть интерактивные видео о Великой Отечественной войне, которые транслировались на сводах метро. На платформах "Маяковской" установили два тематических поезда "Музей Победы" и "Подвиг Народа", в дизайн которых внедрен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поезда были доступны для осмотра гостям "Чтений победы". Помимо концертной части, зрителям в перерывах рассказывали о фактах связанных с метро и Великой Отечественной войной, так, например, гостям сообщили о том, что за период войны в Московском метрополитене родилось 150 детей. На завершающей "Чтения Победы" песне "Десятый наш десантный батальон", которую исполнил хор Сретенского монастыря, зал встал — многие пели вместе с исполнителями.

https://ria.ru/20221107/muzyka-1829743479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтения Победы" на станции метро "Маяковская" в Москве "Чтения Победы" прошли в ночь на четверг на станции метро "Маяковская" в Москве в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 2024-12-05T06:17 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин симонов (политолог), александр твардовский, музей победы, московский метрополитен, день победы, великая отечественная война (1941-1945)