https://ria.ru/20241205/bitva-1987553638.html
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу - РИА Новости, 05.12.2024
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
2024-12-05T16:06
2024-12-05T16:06
2024-12-05T16:06
москва
тульская область
смоленская область
видео
великая отечественная война (1941-1945)
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Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун".В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
москва
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987540147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b8605251b1c2cbff0c7331076f627ee.jpg
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун".
В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
2024-12-05T16:06
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PT3M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тульская область, смоленская область, видео, великая отечественная война (1941-1945), видео
Москва, Тульская область, Смоленская область, Видео, Великая Отечественная война (1941-1945)
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.