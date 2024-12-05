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Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу

Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу - РИА Новости, 05.12.2024

Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу

83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.

2024-12-05T16:06

2024-12-05T16:06

2024-12-05T16:06

москва

тульская область

смоленская область

видео

великая отечественная война (1941-1945)

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Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун".В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.

москва

тульская область

смоленская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу 83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун". В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей. 2024-12-05T16:06 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, тульская область, смоленская область, видео, великая отечественная война (1941-1945), видео