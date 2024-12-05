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Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу - РИА Новости, 05.12.2024
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16:06 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/bitva-1987553638.html
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу - РИА Новости, 05.12.2024
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
2024-12-05T16:06
2024-12-05T16:06
москва
тульская область
смоленская область
видео
великая отечественная война (1941-1945)
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Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун".В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
москва
тульская область
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353
60
353
60
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун". В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
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москва, тульская область, смоленская область, видео, великая отечественная война (1941-1945), видео
Москва, Тульская область, Смоленская область, Видео, Великая Отечественная война (1941-1945)
Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу
83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
2024-12-05T16:06
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PT3M17S

Битва за Москву. Как удалось отстоять столицу

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83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
Контрнаступление стало вторым этапом Московской битвы. Оно сорвало планы немецкого командования под названием "Тайфун".
В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
 
МоскваТульская областьСмоленская областьВидеоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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