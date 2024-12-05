Сонный Джо снова в деле. Байден уснул на Трансафриканском саммите
Байден вздремнул на заседании Трансафриканского саммита, прикрыв лицо рукой
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден, которого Дональд Трамп время от времени называл Сонным Джо, похоже, снова уснул на публичном мероприятии. На этот раз на Трансафриканском саммите в Анголе американский президент закрыл лицо рукой, осунулся и был похож на хмельного студента на утреннем занятии, пишет портал Trending Politics, разместивший видео с саммита.
"Президент Джо Байден настолько устал уклоняться от вопросов о помиловании своего сына, что, кажется, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе в среду", — говорится в публикации.
На видео уставший президент США сидит за столом и в какой-то момент начинает "кивать" головой под речь одного из спикеров, зажмурив глаза и закрыв часть лица рукой. Через пару секунд он будто бы приходит в себя и поднимает голову, однако спустя мгновение его рука едва удерживает тяжелеющую голову от падения на стол.
Сонные инциденты у Джо Байдена не впервой. В августе конгрессмены-республиканцы критиковали президента Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом.
Ранее первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.
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