https://ria.ru/20241205/bayden-1987448241.html

Сонный Джо снова в деле. Байден уснул на Трансафриканском саммите

Сонный Джо снова в деле. Байден уснул на Трансафриканском саммите - РИА Новости, 05.12.2024

Сонный Джо снова в деле. Байден уснул на Трансафриканском саммите

Уходящий президент США Джо Байден, которого Дональд Трамп время от времени называл Сонным Джо, похоже, снова уснул на публичном мероприятии. На этот раз на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:30

2024-12-05T07:30

2024-12-05T07:30

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден, которого Дональд Трамп время от времени называл Сонным Джо, похоже, снова уснул на публичном мероприятии. На этот раз на Трансафриканском саммите в Анголе американский президент закрыл лицо рукой, осунулся и был похож на хмельного студента на утреннем занятии, пишет портал Trending Politics, разместивший видео с саммита."Президент Джо Байден настолько устал уклоняться от вопросов о помиловании своего сына, что, кажется, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе в среду", — говорится в публикации.На видео уставший президент США сидит за столом и в какой-то момент начинает "кивать" головой под речь одного из спикеров, зажмурив глаза и закрыв часть лица рукой. Через пару секунд он будто бы приходит в себя и поднимает голову, однако спустя мгновение его рука едва удерживает тяжелеющую голову от падения на стол.Сонные инциденты у Джо Байдена не впервой. В августе конгрессмены-республиканцы критиковали президента Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом.Ранее первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html

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в мире, сша, джо байден, ангола, дональд трамп, илон маск