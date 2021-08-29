https://ria.ru/20210829/bayden-1747733527.html

В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля - РИА Новости, 29.08.2021

В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:17

2021-08-29T15:17

2021-08-29T20:47

в мире

сша

джо байден

нафтали беннет

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения уже получили опровержение."Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром", - отметила в Twitter скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя видео, на котором Байден, сидящий напротив Беннета, на несколько секунд опускает голову, в то время как его коллега разговаривает."Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", - написала конгрессвумен Лорен Боберт.Репортер телеканала CNN Дэниэл Дейл не преминул опровергнуть эти сообщения. В видео отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане, указал репортер. При этом Байден продолжает шевелить руками и, как только израильский премьер перестал говорить, американский президент сразу ему ответил.Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" о политике США.

https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html

сша

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в мире, сша, джо байден, нафтали беннет