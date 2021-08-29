Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/bayden-1747733527.html
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля - РИА Новости, 29.08.2021
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:17
2021-08-29T20:47
в мире
сша
джо байден
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747716390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_634f12b31823748e261bd417c9f74bda.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения уже получили опровержение."Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром", - отметила в Twitter скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя видео, на котором Байден, сидящий напротив Беннета, на несколько секунд опускает голову, в то время как его коллега разговаривает."Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", - написала конгрессвумен Лорен Боберт.Репортер телеканала CNN Дэниэл Дейл не преминул опровергнуть эти сообщения. В видео отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане, указал репортер. При этом Байден продолжает шевелить руками и, как только израильский премьер перестал говорить, американский президент сразу ему ответил.Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" о политике США.
https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747716390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6984824bfbc96558d13e0e52383b4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, нафтали беннет
15:17 29.08.2021 (обновлено: 20:47 29.08.2021)
 
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля

Конгрессмены США потребовали отставки Байдена, уснувшего на встрече с премьером Израиля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом
Президент Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения уже получили опровержение.
"Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром", - отметила в Twitter скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя видео, на котором Байден, сидящий напротив Беннета, на несколько секунд опускает голову, в то время как его коллега разговаривает.
Президент Джо Байден на пресс-конференции выслушивает вопрос о взрывах в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:36Захват власти в Афганистане талибами
"Катастрофа". Британцев поразило фото Байдена с пресс-конференции
"Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", - написала конгрессвумен Лорен Боберт.
Репортер телеканала CNN Дэниэл Дейл не преминул опровергнуть эти сообщения. В видео отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане, указал репортер. При этом Байден продолжает шевелить руками и, как только израильский премьер перестал говорить, американский президент сразу ему ответил.
Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" о политике США.
 
В миреСШАДжо БайденНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния