https://ria.ru/20210829/bayden-1747733527.html
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля - РИА Новости, 29.08.2021
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:17
2021-08-29T15:17
2021-08-29T20:47
в мире
сша
джо байден
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747716390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_634f12b31823748e261bd417c9f74bda.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за то, что он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, однако эти обвинения уже получили опровержение."Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром", - отметила в Twitter скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя видео, на котором Байден, сидящий напротив Беннета, на несколько секунд опускает голову, в то время как его коллега разговаривает."Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", - написала конгрессвумен Лорен Боберт.Репортер телеканала CNN Дэниэл Дейл не преминул опровергнуть эти сообщения. В видео отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане, указал репортер. При этом Байден продолжает шевелить руками и, как только израильский премьер перестал говорить, американский президент сразу ему ответил.Дейл обвинил сайт Post Millennial в распространении "ложных, но вирусных нарративов" о политике США.
https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747716390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6984824bfbc96558d13e0e52383b4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, нафтали беннет
15:17 29.08.2021 (обновлено: 20:47 29.08.2021)
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
Конгрессмены США потребовали отставки Байдена, уснувшего на встрече с премьером Израиля