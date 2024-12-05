Рейтинг@Mail.ru
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/aes-1987625584.html
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии
Три украинские АЭС - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская - в основном восстановили объёмы производства энергии после значительного снижения на прошлой... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:59
2024-12-05T23:59
в мире
украина
рафаэль гросси
магатэ
хмельницкая аэс
ровенская аэс
южно-украинская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1920x0_80_0_0_758e9c78343de2ebd264a3b14ed5cdf2.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Три украинские АЭС - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская - в основном восстановили объёмы производства энергии после значительного снижения на прошлой неделе, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в еженедельном отчёте. "Три действующие атомные электростанции (АЭС) на Украине в значительной степени восстановили производство электроэнергии после резкого сокращения производства на прошлой неделе, которое было мерой предосторожности", - говорится в заявлении Гросси. Тем не менее, некоторые из внешних линий электропередач этих АЭС все еще остаются отключенными, отметил он.
https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_154:73:964:681_1920x0_80_0_0_a27327e3c29f4cabc1367c0cc0474332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, хмельницкая аэс, ровенская аэс, южно-украинская аэс
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Южно-Украинская АЭС
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии

Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии

CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Ровенская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Три украинские АЭС - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская - в основном восстановили объёмы производства энергии после значительного снижения на прошлой неделе, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в еженедельном отчёте.
"Три действующие атомные электростанции (АЭС) на Украине в значительной степени восстановили производство электроэнергии после резкого сокращения производства на прошлой неделе, которое было мерой предосторожности", - говорится в заявлении Гросси.
Тем не менее, некоторые из внешних линий электропередач этих АЭС все еще остаются отключенными, отметил он.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС
3 декабря, 13:28
 
В миреУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭХмельницкая АЭСРовенская АЭСЮжно-Украинская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала