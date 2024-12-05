https://ria.ru/20241205/aes-1987625584.html
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии
Три украинские АЭС - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская - в основном восстановили объёмы производства энергии после значительного снижения на прошлой... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:59
2024-12-05T23:59
2024-12-05T23:59
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Три украинские АЭС - Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская - в основном восстановили объёмы производства энергии после значительного снижения на прошлой неделе, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в еженедельном отчёте. "Три действующие атомные электростанции (АЭС) на Украине в значительной степени восстановили производство электроэнергии после резкого сокращения производства на прошлой неделе, которое было мерой предосторожности", - говорится в заявлении Гросси. Тем не менее, некоторые из внешних линий электропередач этих АЭС все еще остаются отключенными, отметил он.
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в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, хмельницкая аэс, ровенская аэс, южно-украинская аэс
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Южно-Украинская АЭС
Три украинские АЭС восстановили производство электроэнергии
Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии