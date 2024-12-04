https://ria.ru/20241204/zoopark-1987332361.html

Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру встречают первый снег

Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру встречают первый снег - РИА Новости, 04.12.2024

Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру встречают первый снег

Ленинградский зоопарк показал в Telegram-канале, как кенгуру Беннета встречают первый снег. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:35

2024-12-04T14:35

2024-12-04T15:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал в Telegram-канале, как кенгуру Беннета встречают первый снег. "Неужели наконец-то пришла зима? Наши кенгуру точно рады этому событию. Посмотрите, с каким удовольствием они поедают заледенелые листики", — говорится в сообщении. Как рассказали в зоосаде, естественная среда обитания кенгуру Беннета — юг Австралии, где также бывает отрицательная температура. "Даже в такую погоду они чувствуют себя хорошо. А если станет слишком холодно, они в любой момент могут спрятаться в теплом домике", — отмечается в публикации. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших в России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который организовали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20241130/giena-1986622939.html

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Кенгуру и первый снег в Ленинградском зоопарке Кенгуру и первый снег в Ленинградском зоопарке 2024-12-04T14:35 true PT0M24S

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санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, австралия