Захарова прокомментировала участие Еревана в МУС
Захарова: участие Еревана в МУС наносит ущерб российско-армянским отношениям
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Участие Еревана в Международном уголовном суде наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление о готовности Еревана сотрудничать с МУС с целью укрепления международных правовых норм.
"Мне кажется, наше отношение к вот этому чуду-юду в виде МУС хорошо известно", - сказала она, добавив, что "наше отношение и к МУС, равно как и к присоединению Армению к этому так называемому органу хорошо известно, оно известно и армянским коллегам".
"Мы вынуждены еще раз констатировать, что участие Еревана в Римском статуте (МУС) на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям", - подчеркнула она.
Армения с 1 февраля 2024 года официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута.
Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.