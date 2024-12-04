https://ria.ru/20241204/zakharova-1987334873.html

Захарова прокомментировала участие Еревана в МУС

Захарова прокомментировала участие Еревана в МУС - РИА Новости, 04.12.2024

Захарова прокомментировала участие Еревана в МУС

Участие Еревана в Международном уголовном суде наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:42

2024-12-04T14:42

2024-12-04T14:42

в мире

ереван

россия

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мария захарова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Участие Еревана в Международном уголовном суде наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия не признает юрисдикцию МУС. В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление о готовности Еревана сотрудничать с МУС с целью укрепления международных правовых норм. "Мне кажется, наше отношение к вот этому чуду-юду в виде МУС хорошо известно", - сказала она, добавив, что "наше отношение и к МУС, равно как и к присоединению Армению к этому так называемому органу хорошо известно, оно известно и армянским коллегам". "Мы вынуждены еще раз констатировать, что участие Еревана в Римском статуте (МУС) на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям", - подчеркнула она. Армения с 1 февраля 2024 года официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута. Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html

https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html

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в мире, ереван, россия, армения, мария захарова, международный уголовный суд