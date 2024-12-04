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Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
08:16 04.12.2024 (обновлено: 09:40 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vtb-1987233960.html
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - РИА Новости, 04.12.2024
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ
Доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал президент - председатель правления ВТБ Георгий Горшков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:16
2024-12-04T09:40
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал президент - председатель правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам значительную роль сыграл чрезвычайно высокий уровень ставок, который отразился на структуре накоплений людей. Так, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях составляет порядка 15% (15,9 триллиона рублей)."Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей "перетечет" на счета банков в этом году", — приводятся в сообщении Горшкова, сказанные в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Уточняется, что россияне в наличной форме хранят, помимо примерно 15,9 триллиона рублей, еще и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Но в 2024 году они стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. В частности, если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 миллионов долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 миллиарда долларов. Ключевой фактор такого тренда — рост ставок по рублевым вкладам, пояснили в банке.
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экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

ВТБ: доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума за шесть лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал президент - председатель правления ВТБ Георгий Горшков.
По его словам значительную роль сыграл чрезвычайно высокий уровень ставок, который отразился на структуре накоплений людей. Так, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях составляет порядка 15% (15,9 триллиона рублей).
"Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей "перетечет" на счета банков в этом году", — приводятся в сообщении Горшкова, сказанные в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Уточняется, что россияне в наличной форме хранят, помимо примерно 15,9 триллиона рублей, еще и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Но в 2024 году они стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты.
В частности, если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 миллионов долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 миллиарда долларов. Ключевой фактор такого тренда — рост ставок по рублевым вкладам, пояснили в банке.
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Экономика
 
 
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