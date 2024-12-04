https://ria.ru/20241204/vtb-1987233960.html

Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ - РИА Новости, 04.12.2024

Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ

Доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал президент - председатель правления ВТБ Георгий Горшков. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:16

2024-12-04T08:16

2024-12-04T09:40

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал президент - председатель правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам значительную роль сыграл чрезвычайно высокий уровень ставок, который отразился на структуре накоплений людей. Так, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях составляет порядка 15% (15,9 триллиона рублей)."Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей "перетечет" на счета банков в этом году", — приводятся в сообщении Горшкова, сказанные в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Уточняется, что россияне в наличной форме хранят, помимо примерно 15,9 триллиона рублей, еще и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Но в 2024 году они стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. В частности, если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 миллионов долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 миллиарда долларов. Ключевой фактор такого тренда — рост ставок по рублевым вкладам, пояснили в банке.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987122073.html

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экономика