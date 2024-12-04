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ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта, признали в Киеве - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/vsu-1987410377.html
ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта, признали в Киеве
ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта, признали в Киеве - РИА Новости, 04.12.2024
ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта, признали в Киеве
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что украинская армия находится в наихудшей ситуации за все время конфликта с РФ, фронт... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:04
2024-12-04T20:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что украинская армия находится в наихудшей ситуации за все время конфликта с РФ, фронт рушится. "Что я вижу? Что действительно фронт сыплется. Но это очевидно всем из открытых источников. Для меня очевидно: что ситуация не такая, как была весной 2022 года, а значительно хуже. Наверное, самый плохой момент за всю войну... Почему? Потому что весной 2022 года у нас была совсем другая морально-психологическая ситуация в обществе", - приводит слова Берлинской местное издание Тelegraf. Она отметила, что украинское общество деморализуют ситуации, при которых "определенные чиновники получают инвалидность", а у кого-то находят огромные суммы наличных. При этом Берлинская признала, что армия РФ быстро продвигается. "Уже давно пришло время сказать все как есть: фронт сыплется, мы сражаемся с одной из сильнейших армий мира, ядерным гигантом с объединенным ВПК, нас все меньше, помощи поступает мало, несвоевременно и часто она низкого качества", - резюмировала она. Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в ведомстве признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241204/berbok-1987364228.html
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html
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россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта, признали в Киеве

Доброволец Берлинская: ВСУ находятся в наихудшей ситуации за все время конфликта

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что украинская армия находится в наихудшей ситуации за все время конфликта с РФ, фронт рушится.
"Что я вижу? Что действительно фронт сыплется. Но это очевидно всем из открытых источников. Для меня очевидно: что ситуация не такая, как была весной 2022 года, а значительно хуже. Наверное, самый плохой момент за всю войну... Почему? Потому что весной 2022 года у нас была совсем другая морально-психологическая ситуация в обществе", - приводит слова Берлинской местное издание Тelegraf.
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Она отметила, что украинское общество деморализуют ситуации, при которых "определенные чиновники получают инвалидность", а у кого-то находят огромные суммы наличных.
При этом Берлинская признала, что армия РФ быстро продвигается. "Уже давно пришло время сказать все как есть: фронт сыплется, мы сражаемся с одной из сильнейших армий мира, ядерным гигантом с объединенным ВПК, нас все меньше, помощи поступает мало, несвоевременно и часто она низкого качества", - резюмировала она.
Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в ведомстве признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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