https://ria.ru/20241204/vooruzhenie-1987224405.html

Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия - РИА Новости, 04.12.2024

Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:30

2024-12-04T05:30

2024-12-04T10:17

белоруссия

россия

минск

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максим рыженков

союзное государство

безопасность

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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук. "Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия (российского. — Прим. ред.) — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", —сказал он. Замминистра пояснил, что Москва и Минск наблюдают за внедрением новых технологий в сфере вооружения и применением оружия, основанного на новых физических принципах, и это не могло не повлиять на корректировку. Назарук напомнил, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят проекты концепции безопасности Союзного государства и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, с этими документами полностью синхронизировано содержание обновленной ядерной доктрины России.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html

https://ria.ru/20241128/shojgu-1986163846.html

https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

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белоруссия, россия, минск, сергей лавров, максим рыженков, союзное государство, безопасность