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Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия - РИА Новости, 04.12.2024
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05:30 04.12.2024 (обновлено: 10:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vooruzhenie-1987224405.html
Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия
Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия - РИА Новости, 04.12.2024
Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия
Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:30
2024-12-04T10:17
белоруссия
россия
минск
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максим рыженков
союзное государство
безопасность
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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук. "Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия (российского. — Прим. ред.) — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", —сказал он. Замминистра пояснил, что Москва и Минск наблюдают за внедрением новых технологий в сфере вооружения и применением оружия, основанного на новых физических принципах, и это не могло не повлиять на корректировку. Назарук напомнил, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят проекты концепции безопасности Союзного государства и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, с этими документами полностью синхронизировано содержание обновленной ядерной доктрины России.Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html
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белоруссия, россия, минск, сергей лавров, максим рыженков, союзное государство, безопасность
Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Союзное государство, Безопасность
Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

МИД Белоруссии: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук.
"Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия (российского. — Прим. ред.) — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", —сказал он.
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Замминистра пояснил, что Москва и Минск наблюдают за внедрением новых технологий в сфере вооружения и применением оружия, основанного на новых физических принципах, и это не могло не повлиять на корректировку.
Назарук напомнил, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят проекты концепции безопасности Союзного государства и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, с этими документами полностью синхронизировано содержание обновленной ядерной доктрины России.
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Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:
  • в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
  • в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
  • если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
  • если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
  • если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
Читайте полный текст интервью >>
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