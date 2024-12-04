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Игорь Назарук: Союзное государство открыто для присоединения других стран

Игорь Назарук: Союзное государство открыто для присоединения других стран - РИА Новости, 04.12.2024

Игорь Назарук: Союзное государство открыто для присоединения других стран

Шестого декабря в Минске пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. Это заседание будет приурочено к 25-летию договора о... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

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интервью

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Шестого декабря в Минске пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. Это заседание будет приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1995 года. О том, какие вопросы главы Белоруссии и России рассмотрят на заседании, каких достижений смогло добиться Союзное государство за прошедшие годы, актуален ли по-прежнему союзный договор, каковы перспективы этого интеграционного формата, и появятся ли новые его участники РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.— Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет. На взгляд Минска, сохраняет ли он свою актуальность в нынешней редакции, нуждается ли в осовременивании с учетом реалий времени?— Дата создания договора о Союзном государстве для наших народов, государств – знаменательная. Подходя к этому юбилею, мы можем с большим удовлетворением констатировать, что текущий уровень двустороннего взаимодействия носит беспрецедентный характер.Мы подтверждаем наши союзнические стратегические отношения, отношения нерушимого братства между Беларусью и Россией. Говорим, что, несмотря на геополитические турбулентности и преобразования, мы достойно прошли испытания внешним фактором. Мы подтверждаем успешность проверки временем, и юбилейный рубеж – с очень хорошими результатами.Сам договор является документом скорее рамочного характера, а уже конкретика сотрудничества стран наполняется иными двусторонними документами, которые принимаются на уровне Высшего Госсовета либо Совета министров Союзного государства.Кроме того, по тем вопросам, где это необходимо, действует Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства. Все актуальные вопросы, которые появляются в процессе взаимодействия между странами, обсуждаются на этом уровне с заинтересованными государственными и федеральными органами госуправления предметно, со всех точек зрения, под разными ракурсами, чтобы принять по ним такие решения, которые соответствовали бы интересам двух сторон. Это, действительно, по-партнерски. Это хороший механизм для оперативной выработки действенных решений.Предстоящее заседание ВГС – дальнейшая работа по углублению текущего уровня интеграции. Будут рассмотрены, конечно, общие вопросы, проведена "проверка домашнего задания", но будет и конкретика.Мы решаем вопросы, важные не только на уровне государств, министерств, но и для граждан Беларуси и России. Например, мы приступаем к созданию медиахолдинга Союзного государства. Помимо этого, в сфере интересов и контроля со стороны наших официальных властей вопросы роуминга, тарифов мобильной связи для граждан Союзного государства, признания и выполнения судебных исполнительных листов и другие. В целом, повестка предстоит насыщенная, интересная.— Сформирована ли уже окончательно повестка дня заседания Высшего Госсовета, сколько вопросов будут в нее включены?— Она близка к полному формированию. В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу. Предполагается порядка 10 вопросов, о некоторых из них я уже упомянул.Сейчас идут рабочие процессы между белорусской и российской сторонами при непосредственном участии Постоянного комитета Союзного государства. Дмитрий Федорович Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства – ред.) плотно вовлечен в эту проблематику, оказывает максимальное содействие, чтобы не просто наполнить повестку, но в целом обеспечить проведение мероприятия на очень достойном уровне.— Планируется ли принятие главами государств стратегического документа, возможно, заявления о перспективах развития Союзного государства?— Как такового заявления на текущий момент не предполагается. Весь комплекс подписываемых документов – это видение дальнейшего развития нашей интеграции, нашего Союзного государства по пути укрепления суверенитета, безопасности, независимости, в том числе экономической.Знаковым вопросом станет проект концепции безопасности Союзного государства. Она призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству. Мы раскрываем темы государственной, общественной, экономической безопасности, говорим об обеспечении стабильности в развитии наших экономик.Этот документ возник не на пустом месте, а является производной от конституций Беларуси и России, концепции национальной безопасности Беларуси, стратегии национальной безопасности России и других документов, которые действуют в наших государствах. Конечно, объединяющим фактором является Договор о создании Союзного государства, юбилей которого мы и будем праздновать 8 декабря.Мы также подходим к другой важной юбилейной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будет ряд мероприятий, не только культурно-просветительских и идеологических, но и работа, направленная на обеспечение сохранения нашей исторической памяти. Мы говорим о поддержании в достойном виде мемориальных комплексов на территории Беларуси и России. За счет средств бюджета Союзного государства проводится серьезная работа по реконструкции музея, экспозиции Брестской крепости. Мы видим, насколько преображается музей. У нас в планах вложение серьезных средств в мемориальный комплекс "Буйничское поле" недалеко от Могилева.— На заседании ВГС будут рассмотрены проекты концепции безопасности Союзного государства и договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Беларусью. Каковы основные положения и новшества этих документов?— С учетом специальной военной операции, текущего противостояния в мире в новом договоре предусмотрен более широкий спектр взаимных гарантий – от экономических до военных. Договор основан на принципах взаимности. Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия – факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке. Мы видим использование новых технологий в сфере вооружения, видим использование вооружений, основанных на новых физических принципах. Это не могло не повлиять на корректировку.— Какие-то враги для Союзного государства упоминаются?— Нет. Отдельные страны заявляют, что враг – "такая-то страна" и далее поименный список. Но у нас такого перечня нет. Мы ко всем относимся с уважением, учитываем интересы всех. Это против нас, Беларуси и России, разворачиваются беспрецедентные санкции.Концепция безопасности Союзного государства прописывает общие направления обеспечения безопасности, а реализация положений определяется документами иного порядка.В экономической сфере стороны всячески поддерживают друг друга. Мы видим, что реализация наших союзных программ вышла на новый уровень. Сейчас также развиваются программы по импортозамещению и российская сторона выделяет серьезные финансовые ресурсы. Это позволяет нам обеспечивать экономическую безопасность на должном уровне.Нельзя обойти стороной такие сферы, как машиностроение, станкостроение, авиастроение, судостроение. Серьезные для нас темы – электроника, точная механика, сфера IT. Мы должны и в этих вопросах быть независимыми и обладать существенным суверенитетом. Понятно, что все программы, все алгоритмы мы прописать не можем, это и не надо, но ключевые моменты мы обязательно должны оставить за собой.— Как МИД Беларуси оценивает текущее состояние взаимной торговли между Беларусью и Россией и какие приоритетные направления взаимодействия видит, в том числе на фоне продолжающихся западных санкций?— Взаимодействие беспрецедентное. Цифры у нас ошеломительные. Могу констатировать только позитивную динамику. На долю России приходится более 60% экспорта наших товаров и услуг.— По итогам года будет очередной рекорд товарооборота?— Да, мы ожидаем очередной рекорд. Вопреки применяемым к нам незаконным санкциям, за девять месяцев текущего года взаимный объем торговли превысил 38,7 миллиарда долларов в эквиваленте с приростом 8,6%. Торговля услугами за восемь месяцев выросла на 11%. У нас фиксируется постоянный прирост на уровне 10%, это очень хороший показатель.Что касается санкций, то, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы переориентировали свои грузопотоки в направлении России, перемещаем свои грузы либо сухопутным способом, либо комбинированными перевозками с использованием российских портов и терминалов. Российская сторона активно идет нам навстречу: она и способствует организации грузоперевозок, и обеспечивает участки под терминалы. У нас все очень конструктивно в этой сфере. Как итог: рост грузоперевозок и пассажирских перевозок, где мы выстраиваем новые железнодорожные маршруты для пассажиров, удлиняем существующие.Сейчас мы активно осваиваем сообщение с российскими регионами, со многими у нас есть прямое транспортное сообщение. На 25% вырос пассажирооборот только по линии авиаперевозок. При этом в Беларуси задействован не только национальный аэропорт "Минск", но и аэропорты в Бресте и Гомеле. Что касается перспектив, то у нас есть и другие областные центры с хорошей авиаинфраструктурой. Мы постепенно переведем и их в режим региональных контактов. Кстати, мы будем производить небольшие 19-местные самолеты в кооперации с российской стороной. Это тоже позволит активизировать авиасообщение между регионами Беларуси и России. Сейчас активно отрабатываются полеты из Минска во Владивосток. Мы не можем предоставить тот набор преференций, который действует в Российской Федерации в отношении полетов в Дальневосточный регион. Но мы над этим работаем. Ищем различные варианты вместе с российской стороной.— Выработан ли механизм субсидирования таких перевозок?— Российской стороне предложено, и идет проработка этого вопроса, чтобы субсидии (российские – ред.) распространить при удлинении маршрута в Беларусь. Рассматриваем и бюджет Союзного государства.— Будет ли на заседании ВГС рассматриваться вопрос по подготовке к началу действия соглашения о взаимном признании виз? Все ли готово в организационном и техническом плане к началу действия соглашения?— В повестке дня предстоящего заседания Высшего госсовета этого вопроса нет. Но эта тема всегда в фокусе внимания двух стран. Главы государств в любой момент могут поинтересоваться, как идет подготовка к началу практической реализации соглашения.Хочу подчеркнуть, что тема создания комфортных условий в разных сферах, равных условий для граждан в Союзном государстве – тема номер один. И пусть вопрос о равных правах граждан не стоит прямо в повестке дня предстоящего заседания, но они всегда находятся в отработке профильными ведомствами.Соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, подписано. Прошло его обсуждение в наших парламентах, законы (о ратификации – ред.) подписаны президентами, то есть правовая база у нас полностью готова. Идет техническая подготовка к началу действия соглашения, а это тоже очень сложный и ответственный процесс. Сейчас осуществляется отладка необходимого оборудования, с помощью которого будет происходить обмен информацией. Понятно, что каналы обмена информацией следует обеспечить устойчивостью работы и соответствующей защитой.Думаю, к юбилею Союзного договора, 8 декабря, все технические процессы будут завершены и в ближайшем времени мы сможем сказать, что система действует и работает.— Можно ожидать, что в следующем году соглашение заработает уже на практике?— Да, можно ожидать. Ряд партнеров по СНГ тоже ожидают этого. В адрес белорусской и российской сторон идут от них обращения о том, чтобы граждане этих стран могли пересекать белорусско-российскую границу. Сейчас пересечение гражданами третьих стран границы России возможно только в международных пунктах пропуска, которых на (сухопутной – ред.) границе с Беларусью нет. Для них единственный легальный вариант – прибывать воздушным транспортом через аэропорты.— Хотелось бы завершить нашу беседу "стратегическим" вопросом. Видят ли в Минске перспективы расширения участников Союзного государства в будущем? Или же сначала на двустороннем уровне отработать этот формат взаимодействия?— Договор о создании Евразийского экономического союза первоначально был подписан Беларусью, Россией и Казахстаном. В последующем к нему присоединились Армения и Кыргызстан. Сегодня этот договор – документ с открытой архитектурой. То же касается и договора о создании Союзного государства. Формально он открыт для присоединения других государств, которые полностью разделяют все концептуальные подходы, решения, уже принятые Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Такой высокий уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров, нигде на планете. Это беспрецедентный уровень взаимодействия, такого нет ни в ЕС, ни в соглашениях США с их союзниками.Если то или иное государство будет готово присоединиться к Союзному государству, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств и будет принято соответствующее решение. Отторжения на этот счет, предубеждений в отношении каких-то государств у нас нет.— Проявляет ли какая-то страна реальный интерес к вхождению в Союзное государство?— В это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают. Но давайте посмотрим на происходящее под другим углом. Посмотрим на процессы, происходящие вокруг ШОС, посмотрим на очередь желающих стать членами БРИКС. Это говорит о том, что большинство стран, большинство населения планеты разделяют подходы, выработанные на этих площадках. Во что это будет потом трансформировано – в ООН "2.0" или в какое-то другое интеграционное образование со своим функционалом – время покажет. Но мир точно стал полицентричным, мы ушли от однополярности и доминирования одного государства над всеми другими. Каждый из нас имеет права и возможности, каждое государство уникально, а не только какой-то "круг избранных".На основе взаимного уважения, признания суверенитета, на основе партнерства и взаимовыручки будут выстраиваться интеграционные связи между странами, будут выстраиваться новые объединения. И за такими объединения перспектива, будущее.

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белоруссия, россия, интервью