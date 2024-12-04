https://ria.ru/20241204/virus-1987256225.html

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго - РИА Новости, 04.12.2024

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго

Роспотребнадзор следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:08

2024-12-04T10:08

2024-12-04T11:38

в мире

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба ведомства. "В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры", — говорится в релизе.Неизвестный вирус выявили в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы похожи на грипп, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль. По данным местных властей, жертвами вируса стали уже более 140 человек.В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.

https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)