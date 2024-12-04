https://ria.ru/20241204/virus-1987256225.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго - РИА Новости, 04.12.2024
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго
Роспотребнадзор следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:08
2024-12-04T10:08
2024-12-04T11:38
в мире
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор следит за развитием ситуации со случаями заражения людей неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба ведомства. "В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются штаты подготовленных специалистов, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры", — говорится в релизе.Неизвестный вирус выявили в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы похожи на грипп, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль. По данным местных властей, жертвами вируса стали уже более 140 человек.В ВОЗ заявляли, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями республики работает над изучением болезни.
https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе в ДР Конго
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестным вирусом в ДР Конго