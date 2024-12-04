https://ria.ru/20241204/ukraina-1987331428.html

На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц"

На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц" - РИА Новости, 04.12.2024

На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц"

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:32

2024-12-04T14:32

2024-12-04T20:16

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". В сентябре Умеров утверждал, что Литва выделяет Киеву на "Паляницы" десять миллионов евро. "Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство", — написал Умеров в колонке, опубликованной на сайте украинского издания "Левый берег". Об испытании этого вида вооружений сообщил 24 августа Владимир Зеленский. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020-го.ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также просил у западных союзников разрешения бить вглубь территории России переданным ими дальнобойным оружием. Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241116/ispytaniya-1984169003.html

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