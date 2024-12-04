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На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц" - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 04.12.2024 (обновлено: 20:16 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987331428.html
На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц"
На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц" - РИА Новости, 04.12.2024
На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц"
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:32
2024-12-04T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
рустем умеров
владимир зеленский
алексей данилов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница". В сентябре Умеров утверждал, что Литва выделяет Киеву на "Паляницы" десять миллионов евро. "Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство", — написал Умеров в колонке, опубликованной на сайте украинского издания "Левый берег". Об испытании этого вида вооружений сообщил 24 августа Владимир Зеленский. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020-го.ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также просил у западных союзников разрешения бить вглубь территории России переданным ими дальнобойным оружием. Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241116/ispytaniya-1984169003.html
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в мире, украина, киев, рустем умеров, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине утверждают, что начали серийное производство "Паляниц"

Умеров: на Украине началось серийное производство ракет-дронов "Паляница"

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница".
В сентябре Умеров утверждал, что Литва выделяет Киеву на "Паляницы" десять миллионов евро.
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Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства
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"Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство", — написал Умеров в колонке, опубликованной на сайте украинского издания "Левый берег".
Об испытании этого вида вооружений сообщил 24 августа Владимир Зеленский. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020-го.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также просил у западных союзников разрешения бить вглубь территории России переданным ими дальнобойным оружием. Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРустем УмеровВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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