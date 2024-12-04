Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине
Глава МИД Литвы назвал членство в НАТО дешевой гарантией безопасности для Киева
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Членство Украины в НАТО станет самой дешевой гарантией ее безопасности, цитирует Reuters главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
"Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — утверждает он.
"Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — утверждает он.
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Кроме того, Ландсбергис считает, что конфликт будет решен только на поле боя.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.