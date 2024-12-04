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Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 04.12.2024 (обновлено: 14:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987319908.html
Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине
Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине
Членство Украины в НАТО станет самой дешевой гарантией ее безопасности, цитирует Reuters главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. "Если мы хотим мира на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:56
2024-12-04T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
литва
габриэлюс ландсбергис
нато
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Членство Украины в НАТО станет самой дешевой гарантией ее безопасности, цитирует Reuters главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. "Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — утверждает он. Кроме того, Ландсбергис считает, что конфликт будет решен только на поле боя. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241204/nyt-1987262140.html
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html
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в мире, украина, литва, габриэлюс ландсбергис, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, НАТО, Россия
Глава МИД Литвы выступил с воинственным заявлением об Украине

Глава МИД Литвы назвал членство в НАТО дешевой гарантией безопасности для Киева

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Членство Украины в НАТО станет самой дешевой гарантией ее безопасности, цитирует Reuters главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — утверждает он.
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Кроме того, Ландсбергис считает, что конфликт будет решен только на поле боя.

В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваГабриэлюс ЛандсбергисНАТОРоссия
 
 
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