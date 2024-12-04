На Украине призвали всех мужчин готовиться к мобилизации
Замкомандира Явир: все мужчины на Украине должны готовиться к мобилизации
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мужчины на Украине должны готовиться к тому, что мобилизованы будут все, считает заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет... Скоро будут привлекаться все", - сказал он.
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При этом он признал, что военкоматы для выполнения плана мобилизации "набирают всех подряд", из-за чего к ним в бригаду из 140 человек пополнения приезжают 60 непригодных.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.