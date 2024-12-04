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Медведчук рассказал, что Запад сделает с Украиной - РИА Новости, 04.12.2024
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11:58 04.12.2024 (обновлено: 12:04 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987276774.html
Медведчук рассказал, что Запад сделает с Украиной
Медведчук рассказал, что Запад сделает с Украиной - РИА Новости, 04.12.2024
Медведчук рассказал, что Запад сделает с Украиной
Западные партнеры Киева разрежут Украину и начнут торги за каждую ее часть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:58
2024-12-04T12:04
украина
россия
виктор медведчук
в мире
румыния
польша
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Западные партнеры Киева разрежут Украину и начнут торги за каждую ее часть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "План Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину… Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, юг Украины хотят отдать Румынии, реальный шанс прирасти территориями имеет и Польша. "Отправленный в отставку (Борис) Джонсон после мэра Лондона явно желает стать мэром Киева… Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому "цивилизованные" европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке", - отметил Медведчук. Он добавил, что коллективный Запад прекращает шантаж России и пытается договориться. Но простым жителям Украины в этих договоренностях ничего не светит, и лучший вариант "податься в Россию, прямо с территориями".
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987254664.html
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украина, россия, виктор медведчук, в мире, румыния, польша
Украина, Россия, Виктор Медведчук, В мире, Румыния, Польша
Медведчук рассказал, что Запад сделает с Украиной

Медведчук: Запад разделит Украину и начнет торги за каждую ее часть

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Западные партнеры Киева разрежут Украину и начнут торги за каждую ее часть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"План Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину… Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, юг Украины хотят отдать Румынии, реальный шанс прирасти территориями имеет и Польша. "Отправленный в отставку (Борис) Джонсон после мэра Лондона явно желает стать мэром КиеваЕвропа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому "цивилизованные" европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке", - отметил Медведчук.
Он добавил, что коллективный Запад прекращает шантаж России и пытается договориться. Но простым жителям Украины в этих договоренностях ничего не светит, и лучший вариант "податься в Россию, прямо с территориями".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине
Вчера, 09:52
 
УкраинаРоссияВиктор МедведчукВ миреРумынияПольша
 
 
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