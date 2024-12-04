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В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
10:49 04.12.2024 (обновлено: 11:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tsb-1987263429.html
В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики
В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики - РИА Новости, 04.12.2024
В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики
Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:49
2024-12-04T11:08
экономика
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее модернизацию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году", - сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия", - добавила глава ЦБ.В октябре регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, а также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики

Набиуллина: ЦБ верит, что российская экономика будет расти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее модернизацию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году", - сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
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"Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия", - добавила глава ЦБ.
В октябре регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, а также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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