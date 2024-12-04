https://ria.ru/20241204/tramp-1987397291.html

Эксперт прокомментировал угрозу Трампа ввести пошлины странам БРИКС

Эксперт прокомментировал угрозу Трампа ввести пошлины странам БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024

Эксперт прокомментировал угрозу Трампа ввести пошлины странам БРИКС

Угроза победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС носит декларативный характер и не является осуществимой,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:24

2024-12-04T18:24

2024-12-04T18:24

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Угроза победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС носит декларативный характер и не является осуществимой, так как в случае реализации будет иметь серьёзные последствия для экономики как самих США, так и мира в целом, заявил ливанский исследователь в области экономики и политэкономии Пьер Эль-Хури. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Угроза Трампа ввести 100% пошлины на товары, импортируемые из стран БРИКС, в том случае если они примут "валюту БРИКС" в качестве альтернативы доллару США, кажется более декларативной, чем осуществимой... Заявление, по-видимому, имеет больше символическое, чем практическое значение, выступая в качестве политического жеста, а не предложения с высокой вероятностью осуществления", - сказал Эль-Хури. Кроме того, эксперт отметил, что страны БРИКС могут ускорить процесс развития альтернативных валютных систем и сокращения зависимости от США, если воспримут угрозу всерьез. "Если эта угроза будет воспринята серьезно, она может побудить страны БРИКС принять ускоренные меры по сокращению зависимости от доллара США путем укрепления торговли внутри организации или развития альтернативных валютных систем", - отметил Эль-Хури. Со слов собеседника, введение тарифов, вероятно, негативно скажется на экономике самих США, так как дефицит торговли со странами БРИКС, в частности с Индией и Китаем, поспособствует резкому повышению цен в том числе на основные группы товаров, такие как электроника и медикаменты. "Это может способствовать большей экономической диверсификации и сотрудничеству между странами БРИКС. Экономические риски потери доступа к рынку США также могут вызвать колебания", - добавил Эль-Хури. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.

https://ria.ru/20241203/poshliny-1987092289.html

https://ria.ru/20241203/briks-1987194629.html

https://ria.ru/20241203/poshliny-1987003036.html

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сша, россия, индия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, выборы президента сша — 2024, в мире