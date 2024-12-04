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Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии - РИА Новости, 04.12.2024
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13:06 04.12.2024 (обновлено: 13:14 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tramp-1987302264.html
Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии
Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии - РИА Новости, 04.12.2024
Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить "аукционную" политику, похожую на интернет-аукцион eBay, - кто... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:06
2024-12-04T13:14
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить "аукционную" политику, похожую на интернет-аукцион eBay, - кто больше заплатит, тот и получит желаемое, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в подкасте газеты New York Times. "Дональд Трамп собирается превратить Овальный кабинет в eBay... Кто больше заплатит, тот получит то, что хочет, а вы будете за это расплачиваться", - сказал он. eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии

Посол США в Японии Эмануэль: Трамп будет проводить аукционную политику

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить "аукционную" политику, похожую на интернет-аукцион eBay, - кто больше заплатит, тот и получит желаемое, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в подкасте газеты New York Times.
"Дональд Трамп собирается превратить Овальный кабинет в eBay... Кто больше заплатит, тот получит то, что хочет, а вы будете за это расплачиваться", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Это сближение". Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за Украины
Вчера, 03:30
 
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