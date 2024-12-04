https://ria.ru/20241204/tramp-1987302264.html

Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии

Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп превратит политику США в аукцион eBay, заявил посол в Японии

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить "аукционную" политику, похожую на интернет-аукцион eBay, - кто... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:06

2024-12-04T13:06

2024-12-04T13:14

в мире

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камала харрис

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность будет проводить "аукционную" политику, похожую на интернет-аукцион eBay, - кто больше заплатит, тот и получит желаемое, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в подкасте газеты New York Times. "Дональд Трамп собирается превратить Овальный кабинет в eBay... Кто больше заплатит, тот получит то, что хочет, а вы будете за это расплачиваться", - сказал он. eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241204/ryutte-1987217399.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден