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Reuters узнало детали плана Трампа по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 04.12.2024 (обновлено: 17:28 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине
План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:47
2024-12-04T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России, передает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений его советников. "Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России в обозримом будущем. &lt;…&gt; Предложения от трех главных советников &lt;…&gt; имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО", — говорится в публикации. Агентство отмечает, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. Сообщается, что некоторые советники пытаются продвигать идеи плана между собой и в отношении избранного президента. По словам источников, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин. По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога. Так, Гренелл предлагает создать на востоке Украины автономные зоны и считает, что членство бывшей советской республики в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на сентябрьской встрече будущего президента США и Зеленского в Нью-Йорке, и Трамп прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем, включает в себя прекращение огня и заморозку конфликта по линии фронта. Вэнс же говорил о том, что в плане может идти речь о демилитаризации линии демаркации между Россией и Украиной. По словам Вэнса, Украина должна получить суверенитет и дать России гарантии, что она не вступит в НАТО.При этом аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности США полагают, что некоторые предложения, скорее всего, столкнутся с сопротивлением со стороны Зеленского, утверждает Reuters. Могут быть возражения и у европейских союзников, и у некоторых американских законодателей. Кроме того, некоторые европейские страны выразили готовность увеличить помощь Украине, а президент Джо Байден продолжает поставлять ей оружие. Это, отмечает агентство, может потребовать от Трампа рычага для оказания влияния, чтобы подтолкнуть Киев к столу переговоров.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241201/evropa-1986628747.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине

Reuters: план Трампа будет включать отказ Украины от территорий в пользу России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России, передает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений его советников.
"Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России в обозримом будущем. <…> Предложения от трех главных советников <…> имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США готовятся торговать, а Европа — воевать
1 декабря, 08:00
Агентство отмечает, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. Сообщается, что некоторые советники пытаются продвигать идеи плана между собой и в отношении избранного президента. По словам источников, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин.
По информации Reuters, сейчас есть три плана: от будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла и номинированного на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога.
Так, Гренелл предлагает создать на востоке Украины автономные зоны и считает, что членство бывшей советской республики в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на сентябрьской встрече будущего президента США и Зеленского в Нью-Йорке, и Трамп прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом
2 декабря, 08:00
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем, включает в себя прекращение огня и заморозку конфликта по линии фронта. Вэнс же говорил о том, что в плане может идти речь о демилитаризации линии демаркации между Россией и Украиной. По словам Вэнса, Украина должна получить суверенитет и дать России гарантии, что она не вступит в НАТО.
При этом аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности США полагают, что некоторые предложения, скорее всего, столкнутся с сопротивлением со стороны Зеленского, утверждает Reuters. Могут быть возражения и у европейских союзников, и у некоторых американских законодателей. Кроме того, некоторые европейские страны выразили готовность увеличить помощь Украине, а президент Джо Байден продолжает поставлять ей оружие. Это, отмечает агентство, может потребовать от Трампа рычага для оказания влияния, чтобы подтолкнуть Киев к столу переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию
2 декабря, 08:00
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Убийство славян": на Украине раскрыли замысел Зеленского
1 декабря, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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