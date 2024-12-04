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Переходная команда Трампа подписала меморандум с Минюстом США - РИА Новости, 04.12.2024
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01:57 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/tramp-1987215365.html
Переходная команда Трампа подписала меморандум с Минюстом США
Переходная команда Трампа подписала меморандум с Минюстом США - РИА Новости, 04.12.2024
Переходная команда Трампа подписала меморандум с Минюстом США
Переходная команда выигравшего выборы президента США Дональда Трампа заявила о подписании меморандума о взаимопонимании с минюстом США, что позволит им подавать РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:57
2024-12-04T01:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Переходная команда выигравшего выборы президента США Дональда Трампа заявила о подписании меморандума о взаимопонимании с минюстом США, что позволит им подавать кандидатов будущей администрации на проверку безопасности. "Сегодня переходная команда заключила меморандум о взаимопонимании с министерством юстиции США. Это следующий шаг в продолжающейся подготовке старших должностных лиц администрации для работы в администрации президента Трампа. Это позволяет переходной команде представлять имена для проверки биографических данных и допуска к секретной информации", - говорится в заявлении переходной команды. Еще до объявления официальных результатов американских выборов начинает запускаться процесс передачи власти от уходящего президента к избранному. Действующий президент страны Джо Байден провел встречу с Трампом в Белом доме 13 ноября для обсуждения процесса перехода. В конце ноября Трамп и Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. В соответствии с ранее подписанным меморандумом, переходная команда не будет пользоваться опцией выделения средств из бюджета и будет функционировать на собранные пожертвования. Пользоваться государственными зданиями или технологиями переходная команда также не планирует. При этом на фоне обвинений против некоторых номинированных Трампом членов будущего кабинета, в том числе в сексуальном насилии, коррупции и неэтичном поведении, отмечается, что переходная команда обладает "планом этики для тех, кто в ней задействован, который будет соответствовать требованиям для персонала, чтобы плавно перейти в администрацию Трампа". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987213205.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC
Переходная команда Трампа подписала меморандум с Минюстом США

Переходная команда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании с Минюстом США

© AP Photo / John RaouxДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / John Raoux
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Переходная команда выигравшего выборы президента США Дональда Трампа заявила о подписании меморандума о взаимопонимании с минюстом США, что позволит им подавать кандидатов будущей администрации на проверку безопасности.
"Сегодня переходная команда заключила меморандум о взаимопонимании с министерством юстиции США. Это следующий шаг в продолжающейся подготовке старших должностных лиц администрации для работы в администрации президента Трампа. Это позволяет переходной команде представлять имена для проверки биографических данных и допуска к секретной информации", - говорится в заявлении переходной команды.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Еще до объявления официальных результатов американских выборов начинает запускаться процесс передачи власти от уходящего президента к избранному. Действующий президент страны Джо Байден провел встречу с Трампом в Белом доме 13 ноября для обсуждения процесса перехода. В конце ноября Трамп и Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти.
В соответствии с ранее подписанным меморандумом, переходная команда не будет пользоваться опцией выделения средств из бюджета и будет функционировать на собранные пожертвования. Пользоваться государственными зданиями или технологиями переходная команда также не планирует. При этом на фоне обвинений против некоторых номинированных Трампом членов будущего кабинета, в том числе в сексуальном насилии, коррупции и неэтичном поведении, отмечается, что переходная команда обладает "планом этики для тех, кто в ней задействован, который будет соответствовать требованиям для персонала, чтобы плавно перейти в администрацию Трампа".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа
30 ноября, 02:46
 
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