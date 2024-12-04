Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена
Трамп попросил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего американского лидера Джо Байдена о помиловании своего сына, передает телеканал NBC News.
Как говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, которое цитирует телеканал, "решение о 10-летнем помиловании Хантера Байдена касается любых преступлений, обвинен он в них или нет, президент Байден счел, что его сын подвергся "избирательному и нечестному преследованию", к нему "относились иначе". Защита Трампа считает применимым к его делу и аргумент Байдена о том, что в уголовный процесс против Хантера вмешалась политика.
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Окружной прокурор Манхэттена "занимался именно таким политическим театром, который осудил президент Байден", настаивают адвокаты.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Трамп стал первым победителем выборов, против которого были возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт - по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Всего против Трампа было возбуждено четыре уголовных дела. Спецпрокурор по двум федеральным делам против Трампа - о штурме Капитолия и о нарушении при хранении секретных документов - заявил, что осознает невозможность его уголовного преследования в связи с победой на выборах. На уровне штатов Трампа привлекают за подлог финансовых документов в Нью-Йорке и за попытку вмешаться в выборы в Джорджии.
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