https://ria.ru/20241204/tramp-1987213205.html

Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена

Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего американского лидера Джо РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:29

2024-12-04T01:29

2024-12-04T01:29

в мире

сша

нью-йорк (город)

манхэттен

дональд трамп

хантер байден

джо байден

trump organization

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего американского лидера Джо Байдена о помиловании своего сына, передает телеканал NBC News. Как говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, которое цитирует телеканал, "решение о 10-летнем помиловании Хантера Байдена касается любых преступлений, обвинен он в них или нет, президент Байден счел, что его сын подвергся "избирательному и нечестному преследованию", к нему "относились иначе". Защита Трампа считает применимым к его делу и аргумент Байдена о том, что в уголовный процесс против Хантера вмешалась политика. Окружной прокурор Манхэттена "занимался именно таким политическим театром, который осудил президент Байден", настаивают адвокаты. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Трамп стал первым победителем выборов, против которого были возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт - по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего против Трампа было возбуждено четыре уголовных дела. Спецпрокурор по двум федеральным делам против Трампа - о штурме Капитолия и о нарушении при хранении секретных документов - заявил, что осознает невозможность его уголовного преследования в связи с победой на выборах. На уровне штатов Трампа привлекают за подлог финансовых документов в Нью-Йорке и за попытку вмешаться в выборы в Джорджии.

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

https://ria.ru/20241202/ssha-1986788715.html

сша

нью-йорк (город)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, хантер байден, джо байден, trump organization