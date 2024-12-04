https://ria.ru/20241204/telegram-1987231619.html
В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля
В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля - РИА Новости, 04.12.2024
В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля
Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:46
2024-12-04T07:46
2024-12-04T07:46
общество
технологии
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" был запущен в апреле 2022 года. Его аудитория превышает 240 тысяч подписчиков. "Да, мы зарегистрировались, все сообщили", - сказал Песков. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля
Песков: Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора