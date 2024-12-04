https://ria.ru/20241204/telegram-1987231619.html

В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля

В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля - РИА Новости, 04.12.2024

В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля

Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:46

2024-12-04T07:46

2024-12-04T07:46

общество

технологии

россия

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный Telegram-канал Кремля "Кремль. Новости" был запущен в апреле 2022 года. Его аудитория превышает 240 тысяч подписчиков. "Да, мы зарегистрировались, все сообщили", - сказал Песков. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Дарья Буймова

общество, технологии, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)